La aplicación Ditto sustituye el swipe por IA en las citas

Los miembros de la generación Z, cansados del swipe interminable en aplicaciones de citas tradicionales como Tinder y Hinge, están probando alternativas basadas en inteligencia artificial. La plataforma Ditto, fundada por Allen Wang y Eric Liu, antiguos estudiantes de UC Berkeley, se especializa en organizar citas reales sin interminables intercambios de mensajes ni pérdida de tiempo. Techcrunch.com informa de que.

Según TechCrunch, en los últimos años ha aumentado considerablemente la decepción con las aplicaciones de citas entre los usuarios de alrededor de veinte años. Los fundadores desarrollaron un enfoque completamente nuevo para resolver el problema al que se enfrentan sus coetáneos. En el marco del nuevo proyecto, los usuarios abandonan por completo el proceso tradicional de ligar y conversan con una inteligencia artificial a través de un simple iMessage.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

Durante el registro, el chatbot de Ditto identifica los datos personales de los usuarios, sus intereses y sus preferencias para las citas. Algunos incluso suben fotos de sus actrices o actores favoritos para ayudar a la inteligencia artificial a comprender sus gustos. El algoritmo no analiza únicamente las aficiones similares, sino también la personalidad que se esconde detrás de esos intereses.

Por ejemplo, un hombre que practica deportes al aire libre y una mujer aficionada al skateboarding pueden parecer muy diferentes a primera vista. Sin embargo, un análisis profundo puede revelar que ambos disfrutan de la aventura y tienen una personalidad singular. Según el fundador, con las señales adecuadas es posible predecir la compatibilidad entre dos personas.

Una cita real por semana

Cada miércoles a las 19:00, la plataforma presenta a los usuarios una pareja compatible, así como la hora y el lugar establecidos para la cita. La tarea del usuario consiste únicamente en acudir al lugar indicado y conversar. Después de la cita, la inteligencia artificial mejora progresivamente su capacidad de emparejamiento a partir de los comentarios recopilados.

Actualmente, más de 150 000 personas se han registrado en la plataforma Ditto y aproximadamente el 20 % de ellas acude a citas reales. En comparación con las aplicaciones tradicionales, esta cifra se considera elevada. Además, la aplicación ofrece información sobre los usuarios en forma de collages estéticos, muy populares entre los jóvenes.