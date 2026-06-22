Neymar regresa a los entrenamientos con Brasil: Paqueta destaca su importancia

El centrocampista estrella de la selección brasileña, Lucas Paqueta, expresó su alegría por el regreso a los entrenamientos del capitán Neymar. Esta es una noticia crucial para los «pentacampeones» antes de los partidos decisivos de la fase de grupos del Mundial 2026. El delantero estrella, que se perdió el inicio del torneo por lesión, está ahora cerca de reintegrarse al equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Neymar se había perdido los encuentros de Brasil contra Marruecos (1-1) y Haití (3-0) debido a una lesión en los músculos de la pantorrilla. Sin embargo, su aparición en el campo de entrenamiento de Miami elevó considerablemente la moral del grupo. Según Goal.com, se espera que el futbolista juegue en el último partido de grupo contra Escocia.

Lucas Paqueta habló sobre el regreso de su compañero en la rueda de prensa del domingo. «Todos estamos muy felices de verlo entrenando y en el campo. Neymar es un jugador sumamente importante para la selección brasileña. Ha creado una historia increíble con esta camiseta y aún puede ayudarnos mucho», destacó Paqueta.

Bajas en la plantilla y espíritu de equipo

Aunque el regreso de Neymar es una noticia positiva, la selección brasileña también ha sufrido una baja sensible. El extremo del FC Barcelona, Raphinha, quedó fuera por una lesión de rodilla. Su participación en el resto del torneo es, por ahora, incierta. Paqueta señaló que el equipo apoya totalmente a Raphinha y espera su pronta recuperación.

«Ahora mismo siente el apoyo de todo el equipo. Estamos a su lado y le brindaremos toda la ayuda posible en su proceso de recuperación. Raphinha es un chico trabajador y dará todo para volver lo antes posible. Es difícil describir con palabras lo importante que es para nosotros; ha crecido mucho en las últimas temporadas», afirmó el centrocampista.

A pesar de que Brasil es cinco veces campeón del mundo, Paqueta advirtió que no deben confiarse antes del partido contra Escocia. Los escoceses aspiran a llegar a los octavos de final por primera vez en su historia y es seguro que lucharán con todas sus fuerzas contra el gigante sudamericano.

Paqueta señaló la necesidad de respetar al rival: «Todos los equipos del Mundial merecen respeto. Hay que estudiarlos y prepararse a fondo. Respetamos a Escocia, pero debemos mostrar nuestro juego y seguir las instrucciones del entrenador. Nuestro objetivo es ganar contra cualquier rival».

La selección brasileña busca actualmente consolidar su liderazgo en el grupo y llegar a la fase eliminatoria en el mejor estado de ánimo. Se espera que el regreso de Neymar aumente la creatividad en la línea de ataque y potencie la fuerza general del equipo.