Entrada gratuita en el estadio Bunyodkor para el partido Uzbekistán — Portugal

El 23 de junio, el encuentro entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal se transmitirá en vivo en una pantalla gigante instalada en el estadio Bunyodkor. El partido comenzará a las 22:00, hora de Tashkent.

Ese día también se organizará un evento adicional para los aficionados en el estadio. Está previsto un festival de fútbol juvenil a las 19:30.

Los organizadores recomiendan a los aficionados que deseen asistir al estadio llegar temprano. La entrada para la transmisión del partido y el festival será totalmente gratuita.