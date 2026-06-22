Entrada gratuita en el estadio Bunyodkor para el partido Uzbekistán — Portugal
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El 23 de junio, el encuentro entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal se transmitirá en vivo en una pantalla gigante instalada en el estadio Bunyodkor. El partido comenzará a las 22:00, hora de Tashkent.
Ese día también se organizará un evento adicional para los aficionados en el estadio. Está previsto un festival de fútbol juvenil a las 19:30.
Los organizadores recomiendan a los aficionados que deseen asistir al estadio llegar temprano. La entrada para la transmisión del partido y el festival será totalmente gratuita.
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