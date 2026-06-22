Tottenham prepara una oferta al Manchester United por el fichaje de Marcus Rashford

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Tottenham prepara una oferta al Manchester United por el fichaje de Marcus Rashford

El club londinense del Tottenham, continuando su actividad en el mercado de fichajes de verano, busca incorporar al delantero del Manchester United, Marcus Rashford. El delantero inglés se ha convertido en el objetivo principal del club y la directiva del equipo londinense está trabajando actualmente en una oferta oficial. Rashford, quien pasó la temporada pasada cedido en el FC Barcelona, participa actualmente en la Copa del Mundo con la selección inglesa. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa el diario The i Paper, el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, es un gran admirador de Marcus Rashford. El técnico italiano ha pedido a la directiva del club concretar este fichaje y encontrar una solución para el delantero. Los londinenses están priorizando a jugadores ya consolidados en la Premier League sobre futbolistas sin experiencia provenientes del extranjero.

Valor del traspaso y obstáculos financieros

De acuerdo con el contrato entre el Manchester United y el futbolista, se ha fijado una cláusula de rescisión de 40 millones de libras esterlinas para Rashford este verano. Sin embargo, el Tottenham no tiene la intención de pagar esta suma en su totalidad. Según las informaciones, los «Spurs» pretenden presentar primero una oferta más baja para probar la disposición del club de Manchester a negociar.

Actualmente, el Manchester United no se opone a su venta con el fin de reducir la presión financiera generada por el alto salario del jugador. Goal.com añade que Rashford también estaría dispuesto a aceptar una reducción significativa de su sueldo para relanzar su carrera. Esto aumenta las probabilidades de que el traspaso se concrete.

La elección de Rashford y los planes del club

El propio futbolista preferiría volver al extranjero o reintegrarse al primer equipo del Manchester United. Aunque por ahora no planea trasladarse a otro club inglés, la situación podría cambiar. Dado que el FC Barcelona no ejerció su opción de compra definitiva, las opciones para Rashford son limitadas.

El Tottenham ya ha concretado varios acuerdos importantes en el mercado actual. Los siguientes jugadores se han unido al equipo :

  • Jan Paul van Hecke procedente del Brighton (52 millones de libras) ;
  • Andrew Robertson como agente libre ;
  • Marcos Senesi como agente libre.
Además, el club londinense está preparando una oferta de 80 millones de libras por el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Se espera que el fichaje de Rashford fortalezca aún más el proyecto de De Zerbi. Si las partes llegan a un acuerdo, Marcus Rashford podría comenzar la nueva temporada en el norte de Londres.

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