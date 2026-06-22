Fayzullayev: « Estuve en el lugar adecuado, seguiremos escribiendo la historia »

La Copa del Mundo de fútbol, organizada por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, está brindando momentos inolvidables a los aficionados al fútbol de nuestro país. Aunque nuestra selección cayó 1-3 ante Colombia en la primera jornada de la fase de grupos, Abbosbek Fayzullayev, autor del único gol del encuentro, compartió sus impresiones tras el partido.

« Sentí que iba a marcar »

El centrocampista de la selección nacional destacó que anticipó que el balón iría hacia la portería durante el ataque y que supo elegir la posición correcta:

« Mientras atacábamos, sentí que podía marcar. Creo que aparecí exactamente en el lugar adecuado. Estoy muy feliz por ello. Seguiremos escribiendo la historia », afirmó Fayzullayev.

Un resultado histórico inolvidable

Aunque el partido terminó a favor del rival, este encuentro abrió una página completamente nueva para el fútbol uzbeko. La importancia de este gol se refleja en lo siguiente:

Debut histórico: Este gol anotado por Abbosbek Fayzullayev quedó sellado en los libros de récords como el primer gol de la selección de Uzbekistán en la historia de las Copas del Mundo.

Gran determinación: Las palabras decididas del futbolista infunden una gran esperanza en los aficionados y serán, sin duda, un enorme apoyo moral para el camino restante del equipo en el torneo.

Nos esperan enfrentamientos aún más intensos, ¡así que la historia seguirá escribiéndose en todo sentido!