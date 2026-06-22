Manchester City pagará 17 millones de libras por el sustituto de Guardiola

El campeón de Inglaterra, Manchester City, ha dado un paso importante en la búsqueda de un sucesor digno de Pep Guardiola, quien deja el equipo. La directiva del club ha alcanzado un acuerdo oficial con el Chelsea para el traspaso del técnico italiano Enzo Maresca. Según este acuerdo, los «citizens» pagarán una cuantiosa indemnización al club londinense por el nuevo entrenador principal. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según información de Sky, las negociaciones entre el Manchester City y el Chelsea han concluido con éxito, fijándose el monto de la indemnización en 17 millones de libras esterlinas. Esta suma se utilizará para rescindir el contrato actual del técnico italiano y asegurar su regreso al Etihad Stadium. Este traspaso se convertirá en una de las sumas más altas pagadas por un entrenador en la historia de la Premier League.

El continuador de las tradiciones de Guardiola

Enzo Maresca no es desconocido para el Manchester City. En la temporada 2022-23, cuando el club logró el triplete histórico, se desempeñó como asistente de Pep Guardiola. Este factor lo convirtió en el candidato más apto, al conocer bien el entorno interno y el estilo táctico del equipo. La directiva ve en Maresca al único entrenador capaz de continuar la filosofía de Guardiola.

El proceso de negociación fue jurídicamente complejo. Aunque Maresca dejó el cargo de entrenador principal del Chelsea el 1 de enero, seguía vinculado al club londinense según las cláusulas contractuales. Tras varias etapas de diálogo entre los dos gigantes, el paquete financiero se resolvió por completo y se eliminaron todos los obstáculos.

La exitosa trayectoria de Maresca

La carrera como entrenador del técnico de 46 años ha tenido un ascenso brusco en los últimos años. Tras su puesto de asistente en el Manchester City, asumió el mando del Leicester City y, en su primer intento, devolvió a los «foxes» a la Premier League. Este éxito le abrió las puertas del Chelsea en el verano de 2024.

Ahora, Enzo Maresca se enfrenta a una tarea colosal. No solo debe dirigir a uno de los mejores equipos del mundo, sino también mantener los altos estándares establecidos por Pep Guardiola. Para el Chelsea, esta indemnización de 17 millones de libras servirá como recurso adicional para estabilizar la situación financiera del club y ejecutar nuevos proyectos.

Se espera que en los próximos días el Manchester City emita un comunicado oficial sobre el nombramiento de Enzo Maresca. Este nombramiento marca el inicio de una nueva era en el fútbol inglés, ya que el rendimiento del equipo tras la salida de Guardiola sigue siendo de gran interés para todos los aficionados al fútbol.