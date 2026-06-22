Roberto Carlos: Si Neymar regresa, Brasil puede llegar a la final del Mundial

La leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos compartió sus reflexiones sobre el estado actual y las posibilidades futuras de la selección nacional. Según el exdefensa, la «Seleção» podría convertirse en uno de los principales candidatos al título en la Copa del Mundo 2026, pero para ello es indispensable el regreso de su estrella, Neymar. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una conversación con Sergio Aguero, campeón del mundo en 2002, destacó que el juego de la selección brasileña aún no ha alcanzado su punto máximo. Según Roberto Carlos, la plantilla se está conformando gradualmente y el regreso de un líder experimentado como Neymar cambiaría completamente el mecanismo colectivo. Según el medio ixbt.com, el legendario futbolista confía en que el equipo pueda llegar a la final.

Neymar — la clave de la victoria

«Aún no hemos mostrado nuestro mejor fútbol, pero como siempre decimos antes de los mundiales, el equipo está creciendo poco a poco. No sabemos en qué forma estará Neymar tras su regreso, pero confío en que Brasil será mucho más fuerte con él», afirma Roberto Carlos. En su opinión, el delantero de 34 años servirá como apoyo moral y táctico para los jóvenes talentos.

Al mismo tiempo, la exestrella del Real Madrid también reconoció a otros jugadores de la plantilla. En particular, señaló que Vinicius Junior se encuentra actualmente en la cima de su forma deportiva, mientras que jóvenes como Endrick y Matheus Cunha aportan sangre nueva al equipo. La pareja Marquinhos y Gabriel en la línea defensiva fue señalada como un factor importante que garantiza la estabilidad del equipo.

Rivalidad con Argentina y el proyecto Ancelotti

Roberto Carlos también reconoció la superioridad de la selección de Argentina, el eterno rival de Brasil. El hecho de que los actuales campeones del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, lleven mucho tiempo trabajando con un mismo entrenador y cuenten con un genio como Lionel Messi les otorga una ventaja adicional. Según Carlos, Brasil debe elevar considerablemente sus estándares para derrotar a Argentina.

Actualmente, la selección brasileña se prepara para una nueva era liderada por Carlo Ancelotti. Roberto Carlos y otras leyendas del fútbol participan directamente en el apoyo al proyecto del especialista italiano. Su objetivo es devolver a Brasil al trono del fútbol mundial mejorando el ambiente interno y compartiendo su experiencia con los futbolistas jóvenes.

En conclusión, el Mundial 2026 no es solo otro torneo para Brasil, sino una gran oportunidad de volver a jugar una final tras un largo paréntesis y renovar su estatus de cinco veces campeón. Para ello, es fundamental el crecimiento táctico del equipo y la salud de jugadores experimentados como Neymar.