Diego Forlán nombrado seleccionador de Uruguay

La selección nacional de fútbol de Uruguay ha cambiado de entrenador. Después de que Marcelo Bielsa dejara el cargo tras su fracaso en el Mundial, su participación el legendario exdelantero Diego Forlán fue nombrado seleccionador interino. Así lo informa Goal.com. Goal.com informó de ello.

El técnico de 47 años compaginará esta función con la dirección de la selección nacional sub-20 del país. Estará al frente del equipo hasta que la federación uruguaya de fútbol concluya la búsqueda de un seleccionador permanente.

El fracaso en el Mundial y la dimisión de Bielsa

La campaña de Uruguay bajo la dirección de Marcelo Bielsa en el Mundial terminó de forma muy decepcionante. El equipo no logró superar la fase de grupos y quedó eliminado del torneo. La Celeste decepcionó profundamente a sus aficionados al sumar solo dos puntos en sus partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudí.

Cabe destacar que, aunque Uruguay registró una posesión media del 55 % durante el torneo, este resultado no fue suficiente para que Bielsa conservara su puesto. Como consecuencia, la directiva de la federación tomó una decisión drástica y puso fin a su relación con el experimentado entrenador.

La carrera de Diego Forlán como entrenador y sus funciones

Según Goal.com, Diego Forlán cuenta con poca experiencia como entrenador desde el final de su carrera como futbolista. Hasta ahora solo ha dirigido a Peñarol y Atenas. Sin embargo, su reputación como jugador y sus servicios a la selección nacional son inigualables. Forlán disputó 112 partidos con Uruguay, marcó 36 goles y ganó el Balón de Oro del Mundial de 2010.

El nuevo seleccionador afronta numerosos desafíos. Deberá motivar a las estrellas de la selección nacional que juegan en Europa y recuperar el espíritu ganador del equipo. Además de dirigir a la selección absoluta, Forlán tendrá que preparar al combinado sub-20 para el próximo Mundial juvenil.

Diego Forlán afrontará su primera prueba como seleccionador el 24 de septiembre, en un amistoso contra Japón. La federación planea nombrar a un entrenador permanente a finales de 2026 o principios de 2027.