Rodri comunicó su decisión al Real: ¿por qué eligió al Barça?

Manchester City y el capitán de la selección española, Rodri, han entrado en una fase decisiva. Durante mucho tiempo uno de los principales objetivos del Real Madrid, el centrocampista finalmente eligió un camino completamente diferente.

Lo más destacable es que Rodri no dejó al club madrileño en la incertidumbre. Por respeto a las negociaciones con el Real, comunicó personalmente su decisión al club. Ahora al Barça le queda una gran tarea: llegar a un acuerdo con el Manchester City.

Según el programa El Larguero de Cadena SER, el agente del jugador, Pablo Barquero, destacó durante las negociaciones que el Real se había comportado de forma profesional y respetuosa.

«Por respeto al Real, que se comportó de manera impecable, Rodri comunicó personalmente al club su decisión de fichar por el Barça».

Según la fuente, los madridistas habían preparado una oferta importante por Rodri y las partes negociaron durante las dos últimas semanas. A pesar de ello, el jugador tomó su decisión final por motivos personales y prefirió el proyecto del Barça.

Así, la situación se aclaró considerablemente para el Real: en lugar de perder tiempo esperando un cambio de opinión del jugador, el club puede centrarse en otras opciones del mercado de fichajes.

Ahora toca negociar con el Manchester City

El consentimiento de Rodri no cierra automáticamente el fichaje.

El contrato del centrocampista de 30 años con el Manchester City está vigente hasta el 30 de junio de 2027 . Por ello, el Barça también debe alcanzar un acuerdo con el club inglés para hacerse con el jugador. Según los datos actuales de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 50 millones de euros.

Según la prensa británica, el City todavía no ha renunciado por completo a la posibilidad de retener a su jugador. Sin embargo, el inicio del último año de contrato podría afectar a la posición del club en las negociaciones. The Guardian informa de que los Citizens podrían estudiar una oferta cercana a los 60 millones de libras.

Por tanto, la principal intriga ya no está en el deseo de Rodri, sino en cuánto está dispuesto a pagar el Barça por él.

Su estatus volvió a crecer tras el Mundial

Lo que hace aún más interesante la decisión de Rodri es que elige al Barça después de disputar uno de los torneos más importantes de su carrera.

España derrotó a Argentina 1-0 en la final del Mundial de 2026 y se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia. El gol decisivo lo marcó Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

Rodri participó en los ocho partidos de España durante el torneo y fue elegido por la FIFA mejor jugador del Mundial, al ganar el adidas Golden Ball . En la final completó 101 de sus 105 pases y ganó el 80 % de sus duelos.

Por eso, su fichaje no sería simplemente la contratación de un centrocampista experimentado. El Barça lucha en la práctica por incorporar a su centro del campo al mejor jugador del Mundial.

¿Se acerca el final de sus siete años en el City?

Rodri llegó al Manchester City procedente del Atlético en el verano de 2019 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del sistema de Pep Guardiola.

Es difícil medir su importancia en el City solo por sus goles o asistencias. Rodri se consolidó como el enlace entre la defensa y el ataque, el encargado de controlar el ritmo del juego y un futbolista capaz de asumir responsabilidades en los partidos más importantes.

Precisamente con el City ganó la Champions League, la Premier League y muchos otros trofeos. Tras conquistar el Balón de Oro en 2024, Rodri añadió en 2026 el Mundial y el premio al mejor jugador del torneo a su colección.

¿Qué cambiaría en el centro del Barça?

Si el fichaje se concreta, los catalanes conseguirán uno de los elementos más importantes que buscan desde hace años: un centrocampista defensivo capaz de controlar el juego incluso bajo una presión alta.

La fortaleza de Rodri no está solo en recuperar el balón. Él:

— organiza la transición de la defensa al ataque;

— pierde el balón muy pocas veces bajo presión;

— sabe ralentizar o acelerar de forma drástica el ritmo del juego;

— no teme tomar decisiones en los grandes partidos.

La llegada de un jugador así al Barça podría influir no solo en el once titular, sino también en todo el modelo de juego del equipo.

La decisión principal está tomada, ahora el precio será decisivo

Hace unos días, la lucha entre el Real y el Barça por Rodri era uno de los temas principales. Ahora la situación ha cambiado: se conoce la elección del jugador y el club madrileño también ha sido informado directamente.

Pero el fichaje todavía debe resolverse entre los clubes.

Si el Barça puede cumplir las exigencias del Manchester City, el mejor jugador del Mundial podría convertirse en una de las figuras centrales de una nueva era en el Camp Nou.

La mayor intriga ahora es diferente: ¿Puede el Barça convertir el «sí» de Rodri en un fichaje real?

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