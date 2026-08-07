Arsenal inicia negociaciones por el fichaje de Ferran Torres

El club inglés Arsenal está mostrando un gran interés en el delantero del FC Barcelona Ferran Torres con el objetivo de reforzar su ataque antes del cierre del mercado de fichajes. El equipo de Mikel Arteta tenía previsto incorporar a varios jugadores de renombre durante el mercado de verano, pero tras el fracaso de las negociaciones por sus principales objetivos, el club londinense se vio obligado a buscar alternativas. Según Goal.com informa .

Según la información publicada por CaughtOffside, la directiva del Arsenal sigue atentamente la situación del internacional español para reforzar las bandas de su ataque. La búsqueda de los Gunners en el mercado de fichajes no está resultando sencilla. Aunque el club incorporó a varios jugadores nuevos durante el verano, encontrar un extremo de nivel élite se ha convertido en un quebradero de cabeza para Mikel Arteta.

Los fracasos del mercado y el abandono del plan principal

El conjunto londinense sufrió varios golpes importantes durante el mercado de verano. Chelsea incorporó a Morgan Rogers, mientras que los intentos del Arsenal por fichar a Bradley Barcola se detuvieron porque la estrella del Paris Saint-Germain prefirió marcharse al Liverpool. Sin embargo, el golpe más duro para el equipo fue el fracaso del fichaje de la estrella del Real Madrid Vinícius Júnior.

El Arsenal pretendía aprovechar que el contrato del extremo brasileño se acercaba a su vencimiento. Sin embargo, después de que el jugador firmara con el club madrileño un enorme contrato hasta junio de 2032, las esperanzas del conjunto londinense se desvanecieron por completo. Como resultado, el club centró su atención en otros jugadores, especialmente en el barcelonista Ferran Torres.

El perfil de Ferran Torres y el ambiente interno del club

Ferran Torres, que anteriormente defendió la camiseta del Manchester City, es muy conocido por Mikel Arteta, y su polivalencia en el tridente ofensivo podría ser muy útil para el Arsenal. Aunque se afirma que el jugador de 26 años está en el radar del PSG, por ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo oficial.

Según el periodista de CaughtOffside Mark Brus, los representantes del Arsenal se pusieron en contacto con los agentes del jugador para pedirles que les mantuvieran informados sobre su situación durante el verano. Sin embargo, otras fuentes aseguran que el club londinense solo está estudiando el asunto internamente y siguiendo la situación desde fuera.

En una entrevista concedida a Sportico, el propio Ferran Torres declaró abiertamente que los catalanes debían demostrar hasta qué punto necesitaban sus servicios. El futbolista español reconoció que era agradable recibir ofertas de los grandes clubes europeos y añadió que, al tener contrato vigente, tenía derecho a decidir por sí mismo sobre su futuro.