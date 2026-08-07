La contundente declaración del nuevo entrenador del Milan: no tenemos miedo de nuestros rivales

El nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim, habló sobre los principales objetivos y retos del equipo para la nueva temporada. El técnico portugués aspira a lograr grandes éxitos con los rossoneri.

En una entrevista concedida al prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport Amorim compartió su visión sobre el potencial interno del equipo y sus planes en el escenario europeo.

«Tenemos que creer que podemos ganar la Liga Europa»

Según el nuevo entrenador, la principal tarea del equipo es preparar cada partido de manera individual y luchar por el mejor resultado posible en todas las competiciones:

«Lo más importante es prestar una atención especial a cada partido. Nuestro equipo es lo suficientemente fuerte como para ganar cada encuentro y cada competición. Si avanzamos paso a paso hacia nuestro objetivo, podemos conseguir resultados importantes. En cuanto a la Liga Europa, tenemos que creer que podemos ganar esta competición», declaró Amorim.

El plan para regresar a la Serie A y a la Liga de Campeones

Al valorar la competencia en la Serie A, Ruben Amorim subrayó que un gran club como el Milan nunca debe quedar fuera de la lucha por el título:

«La Serie A también nos espera. Algunos de nuestros rivales cuentan con cierta ventaja porque sus entrenadores llevan bastante tiempo trabajando con sus equipos. Pero como entrenador del Milan, no puedo decir que no seamos capaces de luchar por el título. Tenemos mucho trabajo por delante: un nuevo entrenador y cambios en la plantilla. Pero un gran club como el Milan siempre debe luchar por los trofeos. Lo daremos todo para conseguirlo. Al mismo tiempo, entendemos perfectamente que clasificarnos para la Liga de Campeones es extremadamente importante tanto desde el punto de vista financiero como por prestigio», concluyó el técnico.

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