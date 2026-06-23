Mundial 2026: Doblete de Kylian Mbappe, Francia vence a Irak y clasifica a octavos

En la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Francia logró una nueva victoria. Los pupilos de Didier Deschamps se impusieron por 3-0 ante Irak, asegurando anticipadamente su pase a la fase eliminatoria. Kylian Mbappe, figura del encuentro, anotó un doblete por segundo partido consecutivo, consolidando su posición en la carrera por la bota de oro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro, disputado en un estadio de Filadelfia, comenzó con dos horas de retraso debido a condiciones climáticas adversas. Aunque la pausa provocada por una fuerte tormenta afectó ligeramente el ritmo del juego, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe logró abrir el marcador en la primera parte. Anotó con un disparo preciso desde fuera del área.

Según informa Goal.com, estos goles intensifican la competencia entre Mbappe y Lionel Messi por el premio al 'Bota de Oro' del torneo. Lionel Messi, quien también marcó un doblete contra Austria, aventaja actualmente a Mbappe por un gol. Asimismo, la leyenda argentina supera a la estrella francesa por dos tantos (18 goles) en la historia de los Mundiales.

La sociedad entre Mbappe y Dembele

La segunda mitad comenzó con un poco más de dificultad para los franceses, pero un error en la defensa de Irak decidió el destino del partido. Tras un fallo grave del portero al poner el balón en juego, Ousmane Dembele recuperó la pelota y se la cedió a Mbappe. El delantero definió ante la portería vacía, poniendo el marcador 2-0.

En el minuto 66, Ousmane Dembele también logró marcar. Dembele convirtió un magnífico pase de Michael Olise en gol, celebrando así su primer tanto en Copas del Mundo. Cabe destacar que este gol demostró una vez más el alto nivel de entendimiento de la línea ofensiva de Francia.

La defensa francesa apenas tuvo dificultades durante el partido. El portero del Milan Mike Maignan estuvo prácticamente sin trabajo. El defensa central del Bayern Dayot Upamecano tuvo un desempeño sólido, aunque hubo un momento de peligro cuando permitió el paso de Ali Al-Hamadi. Sin embargo, el delantero iraquí no pudo aprovechar la oportunidad.

Tras esta victoria, la selección de Francia aseguró su lugar entre los 32 mejores equipos antes de la última jornada de grupo. Ahora, el equipo de Didier Deschamps puede centrar su atención en los play-offs. Kylian Mbappe seguirá luchando por batir los récords de Lionel Messi y conquistar un nuevo título mundial.