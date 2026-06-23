El doblete de Erling Haaland lleva a Noruega a los play-offs tras 26 años

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El doblete de Erling Haaland lleva a Noruega a los play-offs tras 26 años

La selección de Noruega venció 3-1 a Senegal en la fase de grupos de la Copa del Mundo, asegurando así su pase a los cuartos de final antes de tiempo. Este resultado tiene una importancia histórica para los escandinavos, ya que la última vez que el equipo logró superar la fase de grupos fue en 1998, en el torneo disputado en Francia. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro, disputado en un majestuoso estadio de Nueva York, fue reconocido como un choque de estrellas. Aunque nombres como Erling Haaland, Sadio Mane y Martin Ødegaard estuvieron en el campo, el destino del partido fue decidido en gran medida por héroes inesperados y errores en la defensa de Senegal. En el minuto 43, Marcus Pedersen, quien entró desde el banquillo, aprovechó un error de Kalidou Koulibaly para abrir el marcador.

El récord histórico de Erling Haaland

Al comienzo de la segunda mitad, entró en escena uno de los delanteros más peligrosos del mundo, Erling Haaland. Tras un pase preciso de Martin Ødegaard, batió al portero Edouard Mendy para poner el marcador 2-0. Aunque el senegalés Ismaila Sarr redujo la diferencia, el segundo gol de Haaland acabó por completo con las esperanzas de los africanos.

Según datos de Opta Sports, Erling Haaland se ha convertido en el sexto futbolista en la historia de la Copa del Mundo en anotar un doblete en sus dos primeros partidos. Se sitúa así junto a estrellas como Harry Kane (2018) y el legendario Just Fontaine (1958). El delantero noruego dejó sin opciones a los defensores rivales gracias a su superioridad física y frialdad.

La selección de Senegal intentó luchar hasta el final. En el tiempo añadido, Sarr anotó nuevamente para poner el marcador 3-2, pero esto no fue suficiente para arrebatar la victoria a los noruegos. El equipo de Senegal, que ha estado en el centro de atención desde el inicio del torneo debido a diversos conflictos internos y desórdenes, vio cómo esto afectaba su rendimiento en el juego.

Actualmente, las selecciones de Noruega y Francia lideran sus grupos con el mismo número de puntos. Por diferencia de goles, los noruegos ocupan la segunda posición. El partido decisivo para determinar el ganador del grupo se llevará a cabo el viernes entre estos dos grandes equipos. Para Noruega, este encuentro es una gran oportunidad para probar su fuerza antes de los play-offs.

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