El fichaje de Rodri genera una situación inesperada en el centro del campo del Barcelona

La situación en torno a Rodri, centrocampista de la selección española y del Manchester City, está provocando intensos debates en el mercado de fichajes. Según un medio deportivo, un posible traspaso del jugador podría cambiar radicalmente los planes internos del club catalán y generar serios problemas para uno de los líderes del equipo. Según Goal.com que informa de ello.

Hace apenas unos días, el entrenador Hansi Flick había subrayado firmemente que reforzar esta zona no era una prioridad. Sin embargo, la directiva considera que la llegada de Rodri sería un paso estratégicamente importante. Hay dos razones principales que habrían obligado al club a tomar esta decisión: la inminente salida de Marc Casadó y la lesión de rodilla de Frenkie de Jong.

El peligro que acecha a Frenkie de Jong

Según el medio, Frenkie de Jong podría ser el jugador más perjudicado por el fichaje de Rodri. A corto y medio plazo, el centrocampista neerlandés corre el riesgo de perder su puesto en el once titular. Su futuro en el club catalán sigue siendo incierto por ahora.

Los planes del club para la nueva pretemporada cambiaron en cuanto De Jong regresó a la ciudad deportiva. El centrocampista llegó a las instalaciones con una lesión de rodilla que sufrió durante sus vacaciones. Esta situación provocó un fuerte enfado en la directiva del Barcelona, especialmente en el entrenador Hansi Flick.

El cuerpo técnico no entendía cómo el jugador había podido disputar partidos importantes al final de la temporada pese a estar lesionado. El descontento de la directiva no se dirigió únicamente contra el futbolista, sino también contra el personal médico de la selección de Países Bajos. Como resultado, el club se quedó sin su principal centrocampista defensivo y afrontó un problema inesperado.

La llegada de Rodri se considera una medida destinada a cubrir ese vacío y a intensificar aún más la competencia en el centro del equipo. Sin embargo, en los próximos días se aclarará cómo afectará esta situación al futuro de los jugadores actuales.