Giro en el fichaje de Rodri: el Barcelona adelanta al Real Madrid

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Giro en el fichaje de Rodri: el Barcelona adelanta al Real Madrid

Se ha producido un giro inesperado y espectacular en la rivalidad entre los dos eternos enemigos del fútbol español. Según Goal.com, cuando se esperaba que el centrocampista del Manchester City continuara su carrera en el Real Madrid, Rodri estaría ahora cerca de fichar por el Barcelona. La operación podría convertirse en uno de los acuerdos más sonados de los últimos años y alterar radicalmente el equilibrio de fuerzas en La Liga. Al respecto, Goal.com informa .

El «club blanco» era el principal candidato para llevarse a la capital al futbolista, que había llamado la atención por sus magníficas actuaciones con la selección nacional y sus recientes éxitos. Sin embargo, en los últimos días, la directiva del Barcelona realizó un movimiento totalmente inesperado y discreto que cambió por completo la situación. Todo apunta a que el jugador, considerado uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, elegirá finalmente el estadio Camp Nou.

Las condiciones del contrato y el precio del fichaje

Los factores económicos y la duración del contrato están desempeñando un papel decisivo en este fichaje. Al contrato vigente de Rodri con el Manchester City solo le queda una temporada, lo que deja al club en una situación complicada. Aunque el campeón inglés continúa negociando una renovación para retener al futbolista, la situación se ha vuelto seria.

Si el acuerdo se concreta, se espera que el precio del fichaje sea significativamente inferior al valor real de mercado del futbolista. Según las fuentes, el club inglés estaría dispuesto a estudiar ofertas ligeramente superiores a 60 millones de libras esterlinas (81 millones de dólares) para no perder al jugador gratis el próximo año. Esta oportunidad se ha convertido en una oferta imposible de rechazar para cualquier grande.

Una nueva etapa de la rivalidad

La posible llegada de Rodri al Barcelona está provocando intensos debates en la prensa española y en todo el mundo del fútbol. Para los aficionados del Real Madrid, ha sido un auténtico golpe, ya que el entrenador y la directiva veían al futbolista como una pieza fundamental de su proyecto. Los movimientos discretos y eficaces del Barcelona han vuelto a demostrar su potencial en el mercado de fichajes.

Aunque todavía no se ha realizado ningún anuncio oficial, las negociaciones entre las partes están pasando de conversaciones individuales a una fase de acuerdo global. Si todos los detalles se resuelven con éxito, este fichaje cambiará sin duda el equilibrio de fuerzas del fútbol español durante mucho tiempo.

RodriBarcelonaReal MadridFichajeLa Liga
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Jahongir Tursunov
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