Noruega vence a Senegal gracias a un doblete de Erling Haaland

La selección de Noruega derrotó a Senegal por 3-2 en la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en el estadio de Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York, Markus Holmgren Pedersen y Erling Haaland marcaron para Noruega. Ismaïla Sarr fue el autor de los dos goles de Senegal.

El marcador se abrió en el minuto 43, cuando Markus Holmgren Pedersen puso por delante a Noruega. Al comienzo de la segunda parte, Erling Haaland amplió la ventaja en el minuto 48. Cinco minutos después, Ismaïla Sarr anotó el primer gol de Senegal.

En el minuto 58, Haaland volvió a batir la portería rival, completando un doblete. Senegal luchó hasta el final y recortó distancias en el minuto 90+3 con el segundo gol de Sarr. Sin embargo, el marcador no volvió a cambiar.

En cuanto a las estadísticas, Senegal tuvo mayor control del balón. La posesión del equipo africano fue del 57 %, frente al 43 % de Noruega. Senegal realizó 464 pases con una precisión del 90 %, mientras que Noruega completó 347 pases con una precisión del 79 %.

Senegal lanzó 17 disparos a portería, mientras que Noruega realizó 12. Ambos equipos empataron en tiros a puerta, con seis cada uno. En saques de esquina, Noruega fue superior con un 5-4.

Noruega cometió 13 faltas y Senegal cinco. No se mostraron tarjetas amarillas ni rojas en el encuentro. Los jugadores de Senegal cayeron en fuera de juego cuatro veces, mientras que Noruega no registró ninguna.

Tras este resultado, Noruega ocupa la segunda posición del grupo con seis puntos en dos partidos. Francia también tiene seis puntos, pero lidera la clasificación por diferencia de goles. Senegal e Irak aún no han sumado puntos.