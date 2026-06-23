Cannavaro y Shomurodov hablan antes del partido Uzbekistán-Portugal

El seleccionador nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro y el capitán del equipo Eldor Shomurodov participaron en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Portugal.

Shomurodov afirmó que no hay una presión excesiva en el equipo. Destacó que Uzbekistán ya se ha adaptado al ambiente del torneo tras el primer partido y que los jugadores han ganado confianza.

«No tenemos presión. Por eso creo que será más fácil para nosotros que para Portugal. Nuestro equipo está bien estructurado. Tras el primer partido surgió la confianza, ya hemos debutado. Saldremos al campo buscando un buen resultado contra Portugal», dijo el capitán.

Fabio Cannavaro calificó a Portugal como uno de los equipos más fuertes de la Copa del Mundo. Señaló que el rival cuenta con jugadores potentes en las bandas, un centro del campo de alto nivel y a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en su plantilla.

El entrenador admitió que este encuentro no será fácil. Al mismo tiempo, señaló que el equipo de Uzbekistán debe actuar como un bloque y trabajar hasta el final del partido para lograr un resultado positivo.

Shomurodov indicó que el equipo no ha dado mucha importancia al resultado de Portugal en la primera jornada. En su opinión, ahora no hay que pensar en los cálculos del grupo, sino específicamente en el próximo duelo.

Cannavaro afirmó que el estilo de juego de Portugal ha sido analizado detalladamente. Destacó que su objetivo principal es controlar el partido a través de la posesión y actuar con intensidad desde los primeros minutos.

«Intentarán inclinar el partido a su favor rápidamente. Nos hemos preparado para ello. Tenemos nuestro propio plan y estrategia. Aspiramos a mostrar nuestro juego en el campo. El rival es muy fuerte, pero no tenemos miedo», dijo Cannavaro.

Shomurodov comentó que el no haber seguido plenamente las instrucciones del entrenador en la primera parte contra Colombia provocó algunos errores. Subrayó la necesidad de no repetir estas deficiencias contra Portugal, controlar más el balón y generar ocasiones.

Cannavaro también informó que, desde su llegada, el enfoque principal ha sido mejorar la condición física de los jugadores. Explicó que algunos jugadores militan en diferentes ligas y otros tenían ciertos problemas. A pesar de ello, en el último encuentro los jugadores terminaron el partido a un ritmo alto y se sintieron bien.

Shomurodov afirmó que el ánimo en el equipo es bueno. Añadió que es natural sentir nervios, pero que esa sensación desaparece en cuanto los jugadores entran al campo.

Cannavaro subrayó que no es correcto sacar conclusiones sobre los indicadores estadísticos basándose solo en datos físicos. Para él, lo más importante es cómo se controla el balón, la calidad de los pases y qué tan poco se pierde la pelota.

«Si pierdes el balón 20 veces en un partido, tendrás que correr 20 veces para recuperarlo. El asunto no es correr mucho, sino correr correctamente. Es importante saber dónde no perder el balón y dónde recuperarlo», dijo el entrenador.

Shomurodov Abbosbek Fayzullayev comentó que también juegan juntos en el club y que siempre trabajan codo con codo en los entrenamientos. Por ello, se entienden muy bien en el campo. El capitán destacó que el objetivo principal es actuar como equipo y lograr un buen resultado.