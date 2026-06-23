Kylian Mbappé dice que se puso nervioso por la pausa de dos horas contra Irak

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Kylian Mbappé dice que se puso nervioso por la pausa de dos horas contra Irak

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, reveló cómo las condiciones climáticas adversas y una larga interrupción durante el partido contra Irak en el marco del Campeonato Mundial afectaron su estado psicológico. El encuentro, disputado en Filadelfia, fue suspendido debido a una fuerte tormenta, pero a pesar de estas dificultades, los franceses lograron una victoria convincente por 3-0. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La fuerte tormenta ocurrida durante el juego obligó a los organizadores a tomar medidas de seguridad. Los árbitros suspendieron el encuentro durante un largo periodo, enviando a los jugadores de ambos equipos a los vestuarios. Esta pausa inesperada fue un verdadero desafío no solo para los aficionados, sino también para las estrellas en el campo. Según ESPN, la interrupción duró casi dos horas.

Presión psicológica y problemas de concentración

En una entrevista posterior al partido, Kylian Mbappé destacó que es extremadamente difícil mantener la concentración profesional en una situación así. Según sus palabras, la ruptura del ritmo de juego debido a factores externos afecta negativamente el equilibrio psicológico de los futbolistas.

"Fue una noche muy larga. Pasó mucho tiempo y, emocionalmente, me puse muy nervioso. Quedarse casi dos horas en el vestuario y tratar de mantenerse concentrado es una tarea muy compleja. Hicimos todo lo posible para regresar al juego", admitió el delantero francés.

A pesar de ello, Mbappé pudo demostrar su gran calidad al regresar al campo. Anotó un doblete en el encuentro, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo. Este resultado permitió que la selección de Francia asegurara anticipadamente su pase a los play-offs.

Aunque la selección de Irak intentó mostrar un juego organizado en defensa, no pudo resistir la presión francesa tras la pausa. Los goles de Mbappé y el nivel de juego colectivo demostraron una vez más que Francia es uno de los principales favoritos del torneo.

Normalmente, estas pausas prolongadas pueden ser beneficiosas para los equipos modestos, ya que logran romper el ritmo ofensivo del rival. Sin embargo, equipos experimentados como Francia pudieron resolver la situación a su favor gracias a las charlas estratégicas en el vestuario y las instrucciones del cuerpo técnico.

Tras esta victoria, la selección de Francia consolidó su liderazgo en el grupo. Kylian Mbappé demostró en la práctica que la preparación mental, y no solo la física, es la garantía del éxito en el fútbol moderno.

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