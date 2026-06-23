Folarin Balogun podría regresar a la Premier League: Mónaco fija el precio

Se espera que el delantero estrella de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, deje las filas del Mónaco en el próximo mercado de transferencias de verano. Ante el serio interés de los clubes ingleses, el club francés ha fijado un precio claro por su delantero centro. Se espera que comience una gran competencia entre los clubes ingleses por el jugador de 24 años, formado en la academia del Arsenal. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, las negociaciones para un nuevo contrato entre el jugador y el club se han estancado. Por ello, Balogun ha decidido dejar la liga francesa para abrir una nueva página en su carrera. El hecho de tener el estatus de jugador formado localmente (homegrown) hace que el traspaso sea aún más atractivo para los equipos de la Premier League.

Valor del traspaso y pretendientes

La directiva del Mónaco no está dispuesta a dejar marchar a su delantero por menos de 50 millones de euros. Si se concreta este acuerdo, el club del principado obtendría un beneficio de casi 20 millones de euros sobre su inversión inicial. Actualmente, varios grandes ingleses han iniciado negociaciones preliminares con los representantes del futbolista. Asimismo, clubes de la Serie A italiana siguen la situación con atención.

Balogun logró demostrar su valía en la liga francesa. Tras su cesión al Reims y su posterior incorporación al Mónaco, el delantero ha logrado marcar 31 goles en un total de 91 partidos. Su habilidad técnica y consistencia en el campo han captado la atención de muchos scouts.

Éxito en la Copa del Mundo

El aumento del precio de transferencia del jugador también se debe a su brillante actuación en la Copa del Mundo 2026. Al anotar un doblete contra la selección de Paraguay, Folarin Balogun se convirtió en el primer futbolista estadounidense en marcar dos goles en un solo partido de mundial desde 1930. Con la selección de Estados Unidos, ha anotado 11 goles en 29 partidos.

Actualmente, el jugador centra su atención en la participación de su selección en la fase de playoffs. Sus agentes, por su parte, están revisando las ofertas recibidas. Según Goal.com, se espera que al finalizar el torneo comience una verdadera "subasta" por Balogun y que este se una a uno de los clubes líderes de la Premier League.

Este traspaso también es interesante para los aficionados al fútbol, ya que el movimiento de delanteros jóvenes y talentosos como Balogun entre las cinco grandes ligas siempre ha estado en el centro de atención. Es muy probable que pronto lo veamos en la liga más fuerte del mundo.