Hoy se llevarán a cabo varios encuentros interesantes en el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Uno de los partidos más importantes del día y el más esperado por los aficionados uzbekos será el enfrentamiento entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal.

Este encuentro histórico comenzará a las 22:00 hora de Tashkent. La selección de Uzbekistán saltará al campo buscando un resultado digno frente a Portugal, uno de los favoritos del torneo y poseedor de una plantilla estelar.

Los apasionados del fútbol uzbekos que se encuentran actualmente en Estados Unidos se reunieron en un evento « Fan-fest » en la ciudad de Houston antes del partido.

En las imágenes difundidas del evento, se puede ver a cientos de aficionados con la equipación de la selección, usando doppi y tocados tradicionales en un ambiente festivo. Las banderas de Uzbekistán ondeaban en alto mientras los seguidores cantaban y coreaban juntos.

El evento, acompañado por el sonido de tambores y karnay, se convirtió en una verdadera fiesta del fútbol. Los asistentes levantaron los brazos para animar a la selección y lanzaron gritos deseando la victoria.

El presentador motivó a los aficionados exclamando: «¡Solo la victoria es digna de Uzbekistán, mi amado país! ». Sus palabras fueron repetidas a todo pulmón por los cientos de compatriotas presentes.

Entre los aficionados, muchos estaban envueltos en la bandera de Uzbekistán o vestían doppi y gorros blancos. Algunos participantes agitaban banderas mientras otros capturaban estos momentos históricos con sus teléfonos.

El estado de ánimo optimista en el video demuestra que, sin importar en qué parte del mundo estén, los uzbekos apoyan a la selección nacional con un solo corazón.

Los usuarios de las redes sociales también recibieron con calidez la actuación de los aficionados. Muchos comentarios desearon la victoria a Uzbekistán y expresaron su apoyo a la selección desde otros países.

El duelo contra Portugal es de suma importancia para nuestra selección. Aunque el rival cuenta con estrellas del fútbol mundial, los aficionados uzbekos esperan un fútbol valiente y un resultado positivo de los «Lobos Blancos».

Las canciones, los eslóganes y las banderas nacionales que resonaron en el « Fan-fest » de Houston se convirtieron en un símbolo de apoyo masivo enviado a la selección de Uzbekistán desde el otro lado del océano.