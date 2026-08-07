El Bayern de Múnich derrota al Aston Villa en un amistoso en Hong Kong

El Bayern de Múnich cerró con una victoria su gira de pretemporada por Asia. Según informó Goal.com, los alemanes derrotaron por 2-1 al Aston Villa en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong. Este encuentro fue una preparación importante para ambos equipos antes de la nueva temporada europea y permitió a los entrenadores analizar los problemas de sus plantillas. Sobre ello, Goal.com informa.

Los pupilos de Vincent Kompany tomaron el control del balón desde el inicio y dominaron el terreno de juego. El gigante de la Bundesliga se mostró más fresco y contundente en su último partido de preparación en Asia. Al final de la primera parte, la presión del conjunto muniqués dio sus frutos y se abrió el marcador.

Los goles de Kim Min-jae y Luis Díaz

En el minuto 37, el defensa surcoreano Kim Min-jae saltó con potencia tras un saque de esquina y conectó un preciso cabezazo. Su magnífico gol permitió a los alemanes marcharse al descanso por delante. El guion apenas cambió en la segunda mitad y el Bayern amplió su ventaja con otro tanto.

En el minuto 73, Luis Díaz, que había entrado como suplente, volvió a demostrar que se está convirtiendo en una pieza importante del sistema táctico de Kompany. El ex extremo del Liverpool encontró un espacio libre cerca del área y puso el 2-0, otorgando a su equipo una cómoda ventaja.

La heroica actuación de Manuel Neuer

Con el 2-0 en el marcador, los pupilos de Unai Emery reaccionaron e intentaron cambiar el rumbo del partido. A siete minutos del final, João Gomes lanzó un potente y preciso disparo desde fuera del área, superó a Manuel Neuer y recortó distancias.

Después del gol de Gomes, el club inglés intensificó sus ataques y buscó el empate. Dos minutos después del tanto, Tammy Abraham conectó un potente cabezazo desde corta distancia, pero el veterano Manuel Neuer salvó a su equipo de un gol casi seguro.

Así, pese a los minutos difíciles, el Bayern conservó su ventaja y celebró su tercera victoria consecutiva en la pretemporada. Para el Aston Villa, esta derrota supuso su tercer tropiezo en los últimos seis amistosos y mostró que Unai Emery tendrá que trabajar seriamente para mejorar el juego del equipo antes del comienzo de los partidos oficiales.