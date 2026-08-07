La Asociación Inglesa de Fútbol prohíbe los muros rígidos alrededor de los campos

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) prohibió oficialmente el uso de muros y barreras rígidas alrededor de los campos tras realizar un exhaustivo análisis de seguridad. Según Goal.com, esta importante decisión se tomó después del trágico incidente protagonizado por Billi Vigar, exjugador de la cantera del Arsenal, con el objetivo de proteger la vida de los futbolistas. Goal.com informa de ello.

Cabe recordar que el futbolista de 21 años sufrió un grave traumatismo craneoencefálico en septiembre de 2025, al golpearse contra una barrera situada junto al campo durante un partido de divisiones inferiores entre el Chichester City y el Wingate and Finchley. Tras este terrible suceso, expertos independientes en salud y seguridad llevaron a cabo una investigación especial antes de la temporada 2026-27.

Nuevos requisitos de seguridad y cambios de infraestructura

Según las conclusiones de los expertos, las barreras rígidas de ladrillo, bloques de hormigón o cemento quedarán prohibidas en los campos que alberguen competiciones masculinas del National League System (niveles 1 a 6) y partidos de la Women’s National League (niveles 3 y 4). Esta decisión obligará a numerosos clubes del país a transformar profundamente sus infraestructuras para cumplir los nuevos criterios de seguridad.

En un comunicado oficial, la FA señaló que todas las barreras existentes de ladrillo, cemento o bloques deberán retirarse lo antes posible. Si no pueden demolerse por motivos estructurales, tendrán que cubrirse con dispositivos especiales de protección. El cumplimiento de estos requisitos atribuye a los clubes una responsabilidad concreta respecto a los plazos de adaptación.

Presión pública y medidas preventivas

No obstante, la FA ha permitido por ahora que los clubes continúen disputando sus partidos, siempre que evalúen de forma constante la seguridad hasta cumplir los requisitos y dispongan de un plan para realizar los cambios necesarios en un plazo determinado. La decisión se tomó tras años de peticiones y protestas de la comunidad futbolística y los aficionados.

Tras la trágica muerte de Billi Vigar, aficionados y futbolistas lanzaron una petición para exigir la prohibición total de los muros de ladrillo alrededor de los campos, que reunió más de 4.000 firmas. Además, en junio de 2023, el Gobierno y la Professional Footballers’ Association (PFA) escribieron a los organismos rectores del país para exigirles un enfoque responsable respecto a la seguridad de los jugadores.