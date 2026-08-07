Ya está disponible una nueva expansión gratuita para el legendario juego Quake

El legendario videojuego Quake ha recibido una expansión oficial y completamente gratuita con motivo de su 30.º aniversario. Según informa ixbt.com, no se trata de un proyecto de fans, sino de un DLC oficial creado por el equipo de MachineGames en colaboración con el estudio id Software. Ixbt.com informa .

La expansión, titulada Dawn of the Machine, ofrece 19 niveles nuevos. También incorpora nuevos enemigos, armas y un mapa especial para el modo Deathmatch.

Jugabilidad y nuevas mecánicas

El nuevo DLC destaca por su estructura de niveles original. En concreto, la expansión utiliza una estructura de niveles cíclica, en la que las acciones realizadas en el presente pueden modificar las zonas que se visitarán más adelante.

Además, los jugadores podrán recoger runas especiales que revelan rutas, encuentros y secretos que antes no estaban disponibles. Esto hace que la jugabilidad resulte más interesante y atractiva para volver a jugar.

Disponibilidad y condiciones de distribución

Esta expansión se ofrece completamente gratis en PC y consolas a todos los propietarios actuales del juego. La actualización de aniversario permite a los fans del legendario shooter revivir el ambiente clásico mientras descubren nuevas mecánicas.