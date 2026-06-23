El Bayern exige una cifra récord por Olise

El Bayern Munich no tiene intención de dejar marchar fácilmente a uno de sus líderes, Michael Olise. El gigante alemán solo consideraría la venta del futbolista francés si recibe una oferta récord.

Según el periodista Roberto Gomes, la directiva del Bayern ha comunicado al Real Madrid su postura respecto a Olise.

La fuente indica que los muniqueses solo están dispuestos a iniciar negociaciones por el extremo de 24 años si llega una oferta superior a los 222 millones de euros este verano.

Esta cifra equivale al traspaso más caro de la historia del fútbol. En 2017, el Paris Saint-Germain fichó al brasileño Neymar procedente del FC Barcelona por exactamente 222 millones de euros.

Hasta ahora, dicho acuerdo sigue siendo el traspaso más costoso de la historia del fútbol mundial. Si se paga una suma superior por Olise, el futbolista francés podría establecer un nuevo récord.

Michael Olise participa actualmente con la selección de Francia en la Copa del Mundo 2026. Los franceses sumaron seis puntos en la fase de grupos y aseguraron su pase a los play-offs anticipadamente.

Olise fue uno de los jugadores más eficaces del Bayern la temporada pasada. Disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 31 asistencias.

El extremo francés llegó al Bayern Munich procedente del Crystal Palace inglés en el verano de 2024. En poco tiempo se convirtió en uno de los principales motores del ataque muniqués.

Aunque el Real Madrid ha mostrado interés en Olise, el precio tan elevado fijado por el Bayern podría dificultar la concreción del traspaso.

El club alemán considera al futbolista como una pieza clave de su proyecto futuro y solo tiene la intención de dejarlo ir a cambio de una oferta irrechazable.