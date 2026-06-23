Declan Rice sobre Harry Kane: "Es un gran honor jugar en el mismo equipo que él"

El centrocampista del Arsenal y de la selección inglesa, Declan Rice, expresó su alta estima por su compañero Harry Kane, destacando que es un orgullo inmenso jugar junto al experimentado delantero. Actualmente, en la fase de grupos de la Copa del Mundo, Kane se posiciona en el campamento de los «Three Lions» no solo como el máximo goleador, sino también como el líder principal que mantiene la disciplina del equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, la selección de Inglaterra está cerca de resolver su pase a la siguiente ronda tras la victoria 4-2 sobre Croacia. Harry Kane, de 32 años, quien anotó un doblete en dicho encuentro, elevó a 10 sus goles en Copas del Mundo, igualando la marca del legendario Gary Lineker. El próximo partido contra Ghana será el encuentro número 116 de Kane con la selección, superando a David Beckham para escalar al tercer lugar en la lista de jugadores con más partidos disputados.

Al referirse al profesionalismo de su compañero, Declan Rice afirmó que en el futuro les contará con orgullo a sus hijos que jugó junto a Harry Kane. Según sus palabras, el delantero del Bayern Munich demuestra su alto nivel tanto en los entrenamientos como en los partidos, siendo un ejemplo para los futbolistas jóvenes.

El factor liderazgo y experiencia

«Tengo mucha suerte. Primero, es nuestro capitán; segundo, cada día da el ejemplo con su trabajo. Sus resultados en el Bayern o con Inglaterra no son una sorpresa para mí, porque marca goles sin descanso incluso en los entrenamientos. Estar en el mismo equipo que un delantero así es un verdadero honor», añadió Rice.

La responsabilidad del capitanazgo no se limita a las acciones en el campo. Kane insta a los jugadores a mantenerse alerta para evitar la complacencia. Específicamente, recordó la mala tendencia de empatar en el segundo partido tras ganar el primero en los torneos Euro 2020, Mundial 2022 y Euro 2024.

La selección de Inglaterra se enfrentará a Ghana en el estadio «Foxborough» del estado de Massachusetts. Si los pupilos de Thomas Tuchel logran la victoria, podrían asegurar anticipadamente su pase a los play-offs. Aunque la selección de Ghana, bajo el mando de Carlos Queiroz, muestra un juego físicamente fuerte, los ingleses están siendo muy efectivos en su línea de ataque.

Si Inglaterra gana y se produce un resultado favorable en el partido paralelo entre Croacia y Panamá, el equipo garantizará el liderato del grupo L antes de la última jornada. Esto permitiría dar descanso a los jugadores titulares antes de la fase de eliminatorias.