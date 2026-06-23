Joao Cancelo defiende a Cristiano Ronaldo y Neymar: "No tienen que demostrarle nada a nadie"

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Joao Cancelo defiende a Cristiano Ronaldo y Neymar: "No tienen que demostrarle nada a nadie"

El defensa de la selección de Portugal, Joao Cancelo, expresó su opinión sobre su compañero Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en el centro de las críticas durante la Copa del Mundo, y sobre la estrella brasileña Neymar. El experimentado defensor destacó que ambos futbolistas ya han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol y que es injustificado dudar de su habilidad. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Recientemente, los medios de comunicación han debatido intensamente sobre la disminución del ritmo de juego de Cristiano Ronaldo y la larga ausencia de Neymar debido a lesiones. Sin embargo, Joao Cancelo calificó estas actitudes negativas simplemente como un "show". Según él, los logros de los futbolistas están por encima de cualquier crítica.

"No creo que Neymar o Cristiano tengan que demostrarle nada a nadie. Su talento y los resultados alcanzados en el fútbol hablan por sí solos. Todos estos comentarios son solo para crear ruido. Tanto Cristiano como Neymar saben muy bien quiénes son y lo que significan para sus países", cita Goal.com.

Críticas bajo la sombra de resultados históricos y lesiones

Cristiano Ronaldo se convirtió recientemente en uno de los pocos futbolistas, junto a Lionel Messi, en participar en seis Copas del Mundo. Además, desde su debut en 2003, sigue siendo el máximo goleador histórico masculino a nivel internacional con 143 goles. Por su parte, Neymar es el máximo anotador en la historia de la selección de Brasil con 79 goles en 128 partidos.

A pesar de ello, Neymar pasó un largo tiempo en recuperación tras una grave lesión sufrida en octubre de 2023. Muchos especialistas afirmaron que su estado físico no era el mismo, cuestionando su convocatoria a la selección brasileña. No obstante, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar está listo para regresar.

La selección de Portugal se enfrentará a Uzbekistán en un duelo importante de la fase de grupos, y posteriormente jugará contra Colombia. Brasil, por su parte, se medirá ante Escocia. Para ambos equipos, la victoria es vital para mantener el liderato del grupo y asegurar un camino más cómodo hacia los playoffs.

En opinión de Joao Cancelo, el mundo del fútbol debe mostrar un respeto absoluto hacia Ronaldo por sus récords internacionales y hacia Neymar por su enorme contribución al fútbol brasileño. Actualmente, el ruido en torno a estas dos estrellas solo demuestra cuán alto es su prestigio.

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Nodirbek Razzokov
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