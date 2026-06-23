Kevin De Bruyne preocupado por el fracaso de la selección belga

El capitán de la selección belga, Kevin De Bruyne, ha advertido seriamente a sus compañeros tras un comienzo accidentado en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte. Los « Diablos Rojos», al no haber logrado victorias en los dos primeros partidos de la fase de grupos, corren el riesgo de quedar eliminados prematuramente. Que el equipo, considerado uno de los favoritos, se encuentre en esta situación ha sido una sorpresa para el mundo del fútbol. Así lo informa el portal Goal.com.

El equipo dirigido por Rudi Garcia solo ha sumado dos puntos tras empatar contra Irán y Egipto. Lo más preocupante es que los belgas aún no han marcado ningún gol; el único gol en el partido contra Egipto fue un autogol del defensa Mohamed Hany. Según Goal.com, Kevin De Bruyne habló abiertamente sobre el ambiente interno y los errores cometidos en el campo.

Errores y presión psicológica

"Hemos cometido demasiados errores infantiles y nos hemos puesto una presión excesiva", dijo De Bruyne en una entrevista con la Gazzetta. Señaló que, a pesar de los numerosos disparos en el partido contra Irán, la suerte no estuvo de su lado. En particular, el gol de Mehdi Taremi, anulado por fuera de juego, salvó a los belgas de la derrota.

El mediapunta de 34 años, que actualmente defiende los colores del Napoli, admitió que ni él ni Romelu Lukaku están en su mejor forma física. Sin embargo, confía en que la experiencia y el liderazgo puedan sacar al equipo de esta situación difícil. Para Kevin, el estado de ánimo cambia rápidamente en los grandes torneos y ahora es el momento de mostrar carácter.

La última oportunidad de la generación dorada

La conexión entre Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, figuras de la «generación dorada» del fútbol belga, ha sido la base del equipo durante años. Pero los últimos partidos muestran que este tándem ha perdido su eficacia anterior. Ante la sequía goleadora de Lukaku, aficionados y expertos sugieren dar oportunidad a jugadores más jóvenes como Charles De Ketelaere.

No obstante, Kevin De Bruyne insiste en que es necesario dejar de lado las relaciones personales y centrarse en el objetivo colectivo. "No estamos cumpliendo la tarea, pero tenemos la oportunidad de corregirlo", concluyó el centrocampista. La selección belga debe obtener el resultado máximo en el último partido del grupo para conseguir el pase a los play-offs.