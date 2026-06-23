Luis Suarez sobre Lionel Messi: «Faltan palabras para describirlo»

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Luis Suarez sobre Lionel Messi: «Faltan palabras para describirlo»

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, sigue asombrando al mundo del fútbol al registrar un nuevo hito histórico en la Copa del Mundo 2026. Su amigo cercano y compañero en el Inter Miami, Luis Suarez, reaccionó a los éxitos de la estrella argentina, calificándolo como el jugador inigualable del mundo. Así lo informa el portal Goal.com en su noticia.

En las primeras fases del torneo, Lionel Messi anotó dos goles ante la selección de Austria, asegurando la victoria de Argentina y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Según Goal.com, la cifra de goles de Messi en mundiales alcanzó los 18, superando el récord establecido por la leyenda alemana Miroslav Klose.

En su entrevista, Luis Suarez destacó que no solo la destreza de Messi en el campo, sino también su estado anímico es fundamental. «Faltan palabras para describirlo, tanto como futbolista como espectáculo. Para mí, como amigo que lo conoce de cerca, ver que Leo es feliz y está disfrutando del Mundial es la mayor alegría», afirmó el delantero uruguayo.

Récord histórico y presión emocional

Para Lionel Messi, este torneo no solo representa resultados deportivos, sino también desafíos personales. Tras anotar un hat-trick en el partido contra Argelia (3-0), el futbolista no pudo contener las lágrimas después de los goles. Se sabe que su padre, Jorge Messi, lucha actualmente contra una enfermedad grave y se encuentra hospitalizado.

A pesar de ello, Messi sigue demostrando su mejor nivel en el campo. El defensa de la selección argentina, Lisandro Martinez, también apoyó al capitán, señalando que todo el equipo se ha unido en torno a él. Según Martinez, en la situación actual es muy importante que Leo no se sienta solo y que disfrute del fútbol.

«No hace falta compararlo con nadie. Está solo en la cima. Simplemente estoy orgulloso de que sea argentino y de que esté con nosotros. Debemos disfrutar cada minuto de él», añadió Lisandro Martinez.

Cabe recordar que la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, es vista como uno de los principales favoritos en esta Copa del Mundo. Messi, estableciendo nuevos récords en cada partido, consolida su estatus como el «mejor jugador de la historia». Aficionados y expertos confían en que mantener este estado de forma llevará al equipo nuevamente al campeonato.

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