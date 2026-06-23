El Real Madrid realiza el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino

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El Real Madrid realiza el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino

El club español Real Madrid ha cerrado un traspaso que ha causado un verdadero impacto en el mundo del fútbol femenino. La talentosa delantera sueca Felicia Schroder ha pasado del BK Hacken al club madrileño. Este traspaso ha sido registrado como el acuerdo más caro de la historia del fútbol femenino, captando la atención de la comunidad deportiva. Así lo informa Goal.com.

El contrato firmado con la delantera de 19 años se extiende hasta el 30 de junio de 2030, es decir, por cuatro años. Con este fichaje, el Real Madrid no solo ha reforzado su plantilla, sino que también ha demostrado su poderío financiero en el mercado del fútbol femenino. El BK Hacken también confirmó el acuerdo, destacando que esta venta es un hecho histórico para el club y para todo el fútbol sueco.

Un golpe inesperado para el Chelsea

Este traspaso supone un gran fracaso para el club inglés del Chelsea. Los londinenses intentaron durante mucho tiempo incorporar a Felicia Schroder a sus filas, llegando incluso a presentar una oferta récord de 1,2 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el Real Madrid actuó con decisión en el momento crucial y logró dejar atrás a su rival.

El director deportivo del Hacken, Martin Ericsson, al hablar sobre el acuerdo, señaló que el traspaso fortalecerá la posición del club en el ámbito internacional. Según sus palabras, aunque la salida de Felicia Schroder es una gran pérdida para el club, los fondos obtenidos servirán para desarrollar el fútbol femenino.

Los logros de la nueva estrella

A pesar de haber comenzado su carrera profesional en 2023, Felicia Schroder se ha convertido en poco tiempo en una de las futbolistas más talentosas del mundo. Fue nombrada la mejor jugadora de la liga sueca en la temporada 2025 y ganó la bota de oro con 30 goles. En total, disputó 128 partidos con el Hacken, anotando 91 goles y dando 18 asistencias.

Los ojeadores del Real Madrid quedaron especialmente asombrados por el desempeño de la jugadora en la UEFA Women's Europa Cup. Durante el torneo, anotó 8 goles en 9 partidos, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo. En la final, marcó un hat-trick, demostrando que es una delantera de primer nivel.

Según informa Goal.com, Felicia Schroder ya se ha convertido en una de las figuras principales de la selección sueca. Su traslado a Madrid evidencia el fuerte aumento de los precios de los traspasos en el fútbol femenino y podría impulsar a otros grandes clubes a realizar inversiones similares en el futuro.

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