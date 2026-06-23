El ex astro del Arsenal y la Juventus, Aaron Ramsey, comienza su carrera como entrenador

Uno de los representantes más brillantes de la historia del fútbol galés, Aaron Ramsey, quien defendió durante muchos años los colores del Arsenal de Londres y la Juventus de Turín, ha tomado una decisión inesperada. El experimentado centrocampista de 35 años anunció el fin de su carrera como futbolista profesional para incursionar inmediatamente en el ámbito técnico. Su nuevo destino será el club inglés Oxford United. Así lo informa Goal.com .

La directiva del Oxford United confirmó oficialmente el nombramiento de Aaron Ramsey como nuevo entrenador principal del equipo. Según se informó, el especialista galés dejó una impresión positiva en los propietarios del club, superando a numerosos candidatos en un competitivo proceso de selección. Este nombramiento sirve como el primer trabajo serio y permanente de Ramsey en la dirección técnica.

Experiencia y nuevas ambiciones

Habiendo jugado bajo el mando de leyendas del fútbol mundial como Arsène Wenger y Massimiliano Allegri, Ramsey ahora pretende aplicar en la práctica los conocimientos y la experiencia adquiridos de ellos. El Oxford United, que compite en la Championship inglesa, valoró positivamente su visión estratégica y su enfoque del fútbol moderno.

En su primera entrevista tras el nombramiento, Ramsey dijo: "Ser nombrado entrenador principal del Oxford United es para mí un gran honor y un privilegio. Durante las negociaciones con los directivos del club, sentí la enorme ambición y el deseo de éxito que hay aquí. Esta oportunidad me emociona mucho".

Según Ramsey, se ha estado preparando para la carrera de entrenador durante varios años. Su experiencia en partidos bajo alta presión y en torneos prestigiosos le ayudará a crear un entorno de trabajo profesional en el equipo. El técnico galés tiene la intención de introducir una cultura de altos estándares, arduo trabajo y disciplina estricta.

La confianza de la directiva del club

El presidente del Oxford United, Dusan Bogdanovic, destacó que desde los primeros minutos de su reunión con Ramsey, quedó claro que sus objetivos estaban alineados con los planes a largo plazo del club. La directiva confía en que un entrenador joven y lleno de ideas llevará al equipo a una nueva etapa.

"Estábamos buscando a un líder que pudiera dar forma a la siguiente etapa de desarrollo de nuestro equipo. Aaron nos sorprendió en cada fase y estamos seguros de que es la persona adecuada para liderar el club hacia adelante", añadió Bogdanovic.

Cabe recordar que, como jugador, Aaron Ramsey ganó tres veces la FA Cup con el Arsenal y el campeonato italiano con la Juventus. Ahora se espera que demuestre su vasta experiencia fuera del campo, desde el banquillo.