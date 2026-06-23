Cristiano Ronaldo hace historia: Portugal golea a Uzbekistán

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Cristiano Ronaldo hace historia: Portugal golea a Uzbekistán

En el marco de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección de Portugal se enfrentó a Uzbekistán. Los pupilos de Roberto Martinez se impusieron por 5-0, sumando así sus primeros puntos en el torneo. El gran protagonista del encuentro, Cristiano Ronaldo, no solo anotó un doblete, sino que escribió una nueva página en la historia del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com .

Apenas al minuto 6, Cristiano Ronaldo abrió el marcador. Al definir con precisión un pase de Joao Cancelo al palo corto, el delantero se convirtió en el primer futbolista masculino de la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo. Según Goal.com, este gol representa un paso fundamental para que la estrella portuguesa siga rompiendo récords en la historia del torneo.

Los portugueses marcaron el segundo gol de forma inesperada. Mientras Ronaldo se preparaba para ejecutar un tiro libre, Nuno Mendes sorprendió con un disparo preciso al ángulo inferior para poner el 2-0. La selección de Uzbekistán estuvo cerca de responder con un remate lejano de Azizjon Ganiyev, pero el sistema VAR anuló el gol al detectar una falta previa sobre Joao Cancelo.

Dominio en el campo y errores defensivos

Portugal no bajó la intensidad en el resto del partido. Tras un pase magistral de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo venció por segunda vez a Abduvohid Nematov, celebrando su doblete. Aunque el defensa uzbeko Abduqodir Husanov evitó que Ronaldo completara el hat-trick en una ocasión, posteriormente un centro desde el córner impactó en él y terminó en autogol.

El cierre definitivo del encuentro llegó de la mano de Rafael Leao, quien entró desde el banquillo. Su potente disparo al ángulo superior fue el último gol del partido. El portero uzbeko Abduvohid Nematov realizó varias paradas clave ante los remates peligrosos de Ronaldo, evitando que la goleada fuera aún mayor.

Esta victoria sirve como rehabilitación para Portugal tras el empate contra la RD Congo. Para Uzbekistán, esta derrota complica su situación en el grupo. El defensa Abduqodir Husanov y el portero Abduvohid Nematov tuvieron que trabajar bajo una presión constante durante todo el juego.

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