Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de Portugal en los Mundiales

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador de la selección de Portugal en los Mundiales. Marcó dos goles contra Uzbekistán, alcanzando un total de 10 tantos en Copas del Mundo.

De este modo, Ronaldo superó a Eusébio, quien mantuvo el primer puesto durante muchos años. La leyenda del fútbol portugués había anotado un total de 9 goles en los Mundiales.

Pauleta ocupa la tercera posición con 4 goles. José Augusto, Gonçalo Ramos y José Torres tienen tres goles cada uno.

Máximos goleadores de Portugal en los Mundiales:

• Cristiano Ronaldo — 10 goles

• Eusébio — 9 goles

• Pauleta — 4 goles

• José Augusto — 3 goles

• Gonçalo Ramos — 3 goles

• José Torres — 3 goles

Al anotar un doblete frente a Uzbekistán, Ronaldo inscribió un nuevo récord a su nombre en la historia de la selección nacional.