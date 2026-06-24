Cristiano Ronaldo establece récord histórico: Portugal golea a Uzbekistán

La leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo ha logrado una nueva marca histórica en la Copa del Mundo 2026. La selección de Portugal se impuso por 5-0 ante Uzbekistán en un encuentro de la fase de grupos. En este partido disputado en la ciudad de Houston, el delantero de 41 años anotó un doblete, demostrando al mundo entero que sigue en una forma deportiva excepcional. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Esta victoria aseguró tres puntos cruciales para Portugal en el torneo. Para el equipo, que había empatado (1-1) contra la RD Congo en la jornada anterior y se encontraba bajo fuertes críticas, este éxito era muy necesario a nivel psicológico. En una entrevista con Sport TV, Ronaldo calificó la semana pasada como un "periodo oscuro" y respondió en el campo a quienes afirmaban que "ya se había retirado del fútbol".

El primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo

Gracias a sus goles ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer jugador en la historia del fútbol masculino en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes. Con este resultado, consolida aún más su estatus como el máximo goleador internacional. Asimismo, elevó su cuenta de goles en el torneo a 10, superando el récord de la leyenda portuguesa Eusebio.

Apenas al minuto 6 del encuentro, Ronaldo anotó con una media volea tras un pase de Joao Cancelo y, tras el partido, realizó una declaración peculiar en las redes sociales. Publicó en su página de Instagram "Estamos aqui" (Estamos aquí), gritando a sus críticos: "¡He vuelto!". El medio Goal.com calificó la actuación de Ronaldo en este partido con un 9 sobre 10.

Para la selección de Uzbekistán, este partido fue una gran escuela de experiencia. A pesar del marcador abultado, los representantes uzbekos intentaron resistir dignamente ante un rival poderoso. Sin embargo, la experiencia y la maestría de la línea ofensiva de Portugal decidieron el destino del juego. Aunque esta derrota complica las posibilidades de Uzbekistán de avanzar a la siguiente ronda, la sola participación en el mundial es un gran logro para el fútbol nacional.

Ronaldo, hablando sobre la fuerza mental de su equipo, dijo: "Estoy muy feliz, pero lo más importante es el trabajo realizado por el equipo y la confianza que tenemos los unos en los otros. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que pasaría, pero el equipo mejoró y respondió con dignidad".

Para la estrella que actualmente defiende los colores del club Al-Nassr, se espera que este mundial sea el último gran torneo de su carrera. Cada uno de sus goles y récords tiene una importancia histórica no solo para Portugal, sino para los aficionados al fútbol de todo el mundo. La selección de Portugal ha mejorado su situación en el grupo y ha dado un paso firme hacia los play-offs.