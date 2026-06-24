Lionel Messi bate un récord mundial: Antonela Roccuzzo reacciona al éxito de su esposo

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha alcanzado un nuevo hito en el mundo del fútbol al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. En el encuentro contra Austria en Dallas, Messi anotó un doblete, elevando su cuenta a 18 goles en el torneo y superando el récord de la leyenda alemana Miroslav Klose. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La esposa del futbolista, Antonela Roccuzzo, quien siguió estos momentos históricos desde el estadio, no ocultó su emoción en las redes sociales. Compartió una foto con sus hijos —Thiago, Mateo y Ciro— destacando lo orgullosa que está del éxito de Messi. Según Goal.com, todos sus hijos apoyaron a la selección argentina vistiendo la emblemática camiseta número 10 de su padre.

Récord histórico y partido dramático

El partido comenzó con un contratiempo inesperado para Lionel Messi. En el minuto 8, Messi falló el penalti señalado por el árbitro, enviando el balón por encima del travesaño. Esta fue la tercera vez en la historia de los Mundiales (fuera de las tandas de penaltis) que no logra convertir un penalti durante el juego.

Sin embargo, el experimentado delantero no se dejó abatir y continuó demostrando su calidad. Tras abrir el marcador justo antes del final de la primera parte, Messi anotó el segundo gol en los últimos minutos del segundo tiempo, asegurando la victoria de su equipo por 2-0. Precisamente estos goles le permitieron superar a Miroslav Klose y convertirse en el récord absoluto.

Alegría familiar y siguiente fase

En su página de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió sus sentimientos: "Es un gran honor para mí verte hacer historia una y otra vez. ¡Te amo, Lionel Messi!". Esta victoria permitió a Argentina liderar el grupo J y asegurar anticipadamente su pase a los play-offs.

En una entrevista posterior al partido, Messi destacó que era importante para el equipo cumplir la tarea de salir de la fase de grupos temprano, lo que brindaría tranquilidad antes de la última jornada. Los actuales campeones del mundo dan un paso firme hacia la defensa de su título, con Messi siguiendo como el motor principal del equipo.