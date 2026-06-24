El Real Madrid no podrá obtener un beneficio de 50 millones de euros con el traspaso de Niko Paz

El club del Real Madrid tendrá que renunciar a su plan de obtener un gran beneficio financiero recomprando a su canterano Niko Paz para venderlo inmediatamente. El gigante español pretendía ejercer su opción de recompra del talentoso playmaker argentino por 10 millones de euros para venderlo por 60 millones de euros este mismo verano. Sin embargo, las restricciones en las normas de traspasos impiden que este plan se lleve a cabo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Niko Paz, de 21 años, que está teniendo una temporada excepcional en el equipo italiano del Como, se ha convertido en una de las jóvenes estrellas más codiciadas de Europa. Mientras su juego atrae la atención de muchos grandes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quería aplicar la estrategia de "comprar barato y vender caro". Según Goal.com, el reglamento de transferencias impone requisitos estrictos sobre el registro de un jugador dos veces en una misma temporada.

Reglas de traspaso y límites temporales

Según el reconocido periodista Jose Felix Diaz, el Real Madrid no puede comprar a Niko Paz en el mercado de verano y venderlo a otro club en esa misma ventana. Según las reglas, deben pasar al menos 12 semanas después de que el jugador sea registrado en el nuevo club. Esto significa que el traspaso solo podría realizarse cuando se abra el mercado invernal de enero.

Este obstáculo legal ha complicado los planes del club madrileño. El actual entrenador, Jose Mourinho, cuenta con centrocampistas fuertes como Jude Bellingham y el recién llegado Bernardo Silva. En tales circunstancias, garantizar un lugar y tiempo de juego suficiente para Niko Paz en el primer equipo es una tarea casi imposible.

Conversación con Mourinho y el futuro del jugador

Según los informes, Jose Mourinho habló personalmente con Niko Paz sobre su lugar en el equipo. Sin embargo, el "Special One" no pudo prometer al joven futbolista el tiempo de juego constante que está teniendo en el Como bajo las órdenes de Cesc Fabregas. Además, el hecho de que el Real Madrid esté trabajando en el traspaso de la estrella del Chelsea, Enzo Fernandez, reduce aún más las posibilidades de Paz de entrar en el once titular.

Actualmente, existe un interés serio por Niko Paz desde la Premier League inglesa, específicamente del club londinense Arsenal. A pesar de ello, el jugador prefiere quedarse en Italia. Ha establecido una relación cercana con Cesc Fabregas y está satisfecho con su crecimiento bajo su tutela. El objetivo principal de Paz es debutar en la Champions League la próxima temporada con el Como.

Por lo tanto, el Real Madrid tendrá que renunciar a la esperanza de un beneficio neto de 50 millones de euros por la venta de Niko Paz al menos hasta el invierno. Durante este tiempo, el valor de traspaso del jugador podría aumentar o, por el contrario, disminuir, lo que supone un cierto riesgo para el club.