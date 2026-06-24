Leyenda viviente del fútbol, Lionel Messi sigue sorprendiendo a aficionados y expertos manteniendo una forma deportiva increíble. Según el exdelantero de la selección inglesa Gabby Agbonlahor, la estrella argentina no solo seguirá jugando a un alto nivel, sino que podría disputar el próximo Mundial a los 43 años. Así lo informa Goal.com. noticia informa.

En una entrevista con talkSPORT, Agbonlahor destacó el talento fenomenal de Messi, asegurando que si se trasladara a la Premier League inglesa, podría llevar a cualquier equipo a luchar por el campeonato. Específicamente, analizó el 'factor Messi' usando como ejemplo a su antiguo equipo, el Aston Villa. Según sus palabras, si Lionel Messi se sumara a la plantilla, el equipo sería capaz incluso de ganar la Champions League.

La Premier League y las cumbres europeas

"Si el Aston Villa fichara a Messi, el equipo ganaría la Premier League y la Champions League. No tengo dudas de ello", afirma Agbonlahor. Estas audaces declaraciones del experto surgen tras el impresionante inicio de Messi en un gran torneo en América del Norte. Cabe recordar que Lionel Messi se convirtió en el jugador más veterano en anotar un hat-trick en la historia del Mundial y es el máximo goleador histórico del torneo con 18 goles.

Aunque Lionel Messi está a punto de cumplir 39 años, su despliegue en el campo y su capacidad para gestionar el juego no han disminuido. Según Agbonlahor, mientras muchos consideran que este torneo es la última gran cita de Messi, en realidad podría participar en el Mundial aniversario de 2030.

Respeto de la afición y resultados históricos

Recordando el Mundial de Qatar, Agbonlahor dijo que cada movimiento de Messi en el campo era para los aficionados como un concierto inolvidable de 90 minutos. El amor infinito de los seguidores argentinos por su capitán y el hecho de que Messi anotara en seis partidos consecutivos demuestran que sigue siendo el mejor jugador del mundo.

Actualmente, Lionel Messi sigue siendo una figura decisiva no solo para su club, sino también para su selección. Las predicciones sobre su presencia en el césped a los 43 años están generando intensos debates en la comunidad futbolística. Si esto se cumple, Messi consolidará aún más su nombre como uno de los jugadores con la carrera más larga y exitosa de la historia del fútbol.