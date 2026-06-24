El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, alcanzó una marca histórica en el partido contra Uzbekistán en el marco del campeonato Jaxon. El delantero de 41 años anotó un doblete, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo por 5-0. Sin embargo, durante la entrevista posterior al partido, reaccionó de forma inesperada y algo nerviosa ante una pregunta sobre su eterno rival, Lionel Messi. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras ser blanco de críticas después del empate contra la RD Congo en el partido inaugural, Ronaldo demostró una vez más su calidad. En el encuentro disputado en Houston, se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo diferentes. A pesar de ello, en su comunicación con los periodistas, no ocultó su malestar por la presión y las constantes comparaciones con Lionel Messi.

Entre críticas y récords

Cristiano Ronaldo habló sobre cómo las críticas de las últimas semanas le han afectado a él y a su equipo. Según Goal.com, el futbolista destacó que la opinión pública puede ser a veces demasiado cruel. «Ha sido una semana muy difícil, especialmente con el aumento de las críticas hacia mí y el entrenador Roberto Martinez. Llevo 23 años en este deporte. Cuando las cosas van bien, todo es perfecto, pero ante el menor fallo dicen: 'Ronaldo está viejo, debe retirarse'. Hoy hemos respondido dignamente en el campo», afirmó la estrella de 41 años.

En el partido contra Uzbekistán, Ronaldo aprovechó los pases de Joao Cancelo y Bruno Fernandes para elevar a 10 sus goles en Copas del Mundo. Con este resultado, superó el récord del legendario Eusebio para convertirse en el máximo goleador histórico de Portugal. Asimismo, con 41 años y 138 días, entró en la historia como el jugador más veterano en anotar un doblete en un encuentro del campeonato Jaxon.

Fin a las comparaciones con Messi

Durante la entrevista, cuando se le preguntó sobre el hecho de que Lionel Messi comenzara el torneo con 5 goles y sobre sus resultados, Ronaldo respondió tajantemente. Afirmó abiertamente que no sigue los resultados de su rival y que no le interesa. «No me importan en absoluto los resultados de los demás. Kylian Mbappe también marcó, por ejemplo. Para mí, lo más importante es la unidad de nuestro equipo», respondió.

Posteriormente, cuando los periodistas intentaron compararlo nuevamente con Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland, el delantero terminó la conversación diciendo brevemente «Siguiente pregunta». El futbolista subrayó varias veces que el éxito general de la selección de Portugal está por encima de las estadísticas personales.

La contundente victoria sobre Uzbekistán mejora la situación de Portugal en el grupo. Según Ronaldo, las opiniones negativas externas son incontrolables, pero el resultado en el campo debe poner fin a todas las dudas. El equipo intentará mostrar el mismo nivel de confianza en los próximos encuentros.