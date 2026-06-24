Colombia clasifica anticipadamente a los play-offs: Daniel Muñoz da la victoria

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Colombia clasifica anticipadamente a los play-offs: Daniel Muñoz da la victoria

La selección de Colombia aseguró su pase a los play-offs antes de tiempo al lograr su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en Guadalajara, los sudamericanos vencieron 1-0 a la República Democrática del Congo. Con este resultado, Colombia logró lo que Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, no pudo conseguir. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El destino del encuentro fue decidido por Daniel Muñoz, defensa del Crystal Palace inglés. Anotó a los 76 minutos, sumando su segundo gol en el torneo. Según Goal.com, esta victoria permite a los pupilos de Nestor Lorenzo consolidarse como líderes del grupo K con seis puntos y avanzar a los 1/32 de final.

El obstáculo que Portugal no pudo superar

Cabe destacar que Portugal, considerado uno de los favoritos del grupo, perdió puntos en la primera jornada al empatar 1-1 contra la RD Congo. Los colombianos, en cambio, lograron romper la sólida defensa africana. Durante el partido, Colombia lanzó 20 disparos y mantuvo el dominio total, aunque el portero congoleño Lionel Mpasi anuló los intentos de Luis Diaz y Jhon Arias con salvadas increíbles.

Ya en la primera parte, Colombia disparó 15 veces a portería, pero el gol llegó recién al final de la segunda mitad. El remate de Daniel Muñoz rozó a Steve Kapuadi, cambió de trayectoria y entró en la red. Tras el partido, Muñoz afirmó en entrevista: «Marcar no me convierte en un héroe. Ganamos como equipo, como una familia».

Situación del grupo e importancia para Uzbekistán

El entrenador colombiano Nestor Lorenzo señaló que eligió una táctica cautelosa debido al peligro de los contraataques rivales. Juan Quintero, quien entró por James Rodriguez, aportó nueva energía y jugó un papel fundamental en la organización del ataque. Ahora, Colombia se enfrentará a Portugal en la última jornada por el liderato del grupo.

Para la RD Congo, la derrota complica su situación. Actualmente ocupan el tercer lugar con un solo punto. El próximo partido decisivo para su destino en el grupo será en Atlanta contra la selección de Uzbekistán. Para mantener vivas sus posibilidades de llegar a los play-offs, los africanos deberán ganar obligatoriamente a Uzbekistán.

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