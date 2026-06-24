Jude Bellingham: "No merecía el premio al mejor jugador del partido"

La joven estrella de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, evaluó críticamente su actuación tras el empate (0-0) contra Ghana en el marco del Mundial 2026. Aunque el centrocampista del Real Madrid fue elegido el mejor jugador del partido, señaló que habría sido más justo que uno de los defensores rivales recibiera el galardón. En el encuentro disputado en Boston, los ingleses tuvieron serias dificultades para romper la defensa de Ghana. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, no logró superar la línea defensiva organizada establecida por el exentrenador del Real Madrid, Carlos Queiroz. En la entrevista posterior al partido, Bellingham mostró una sinceridad sorprendente al rechazar el premio individual. Según Goal.com, el futbolista no se consideró merecedor de este reconocimiento.

"Para ser sincero, no lo merecía. El premio debería haber sido para uno de los representantes de Ghana, que defendieron muy bien. Fue difícil entrar en el juego; agradezco a quienes votaron, pero los rivales hicieron un trabajo increíble hoy", afirmó el centrocampista de 22 años.

Récord histórico y la "maldición del segundo partido"

Aunque el resultado no fue el esperado, este encuentro tuvo una importancia histórica para Bellingham en términos de estadísticas personales. Con 22 años y 359 días, se convirtió en el jugador más joven en disputar su partido número 50 con la selección de Inglaterra, superando así el récord establecido por el legendario Wayne Rooney.

Sin embargo, Bellingham destacó que el resultado colectivo es más importante que los logros personales. También mencionó la tradición inglesa de empatar en el "segundo partido" de los grandes torneos. Cabe recordar que los ingleses han empatado en la segunda jornada de cuatro competiciones mayores consecutivas, una racha que persiste desde el duelo contra Escocia en la Euro 2020.

Las emociones también se desbordaron durante el encuentro. En el descanso, se produjo un pequeño altercado entre Bellingham y el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz. Queiroz estaba descontento por una entrada brusca del jugador sobre Jerome Opoku. Tras el partido, el entrenador afirmó que fue simplemente una reacción profesional y que el fútbol no es "para quienes bailan de esmoquin, sino para personas valientes".

La línea de ataque de Inglaterra tampoco estuvo a la altura esta noche. El capitán Harry Kane apenas pudo inquietar al portero Benjamin Asare. Especialmente, el hecho de que Kane no lograra marcar en una portería vacía al final del juego evidenció los problemas ofensivos de los ingleses. Ahora, los pupilos de Tuchel deberán darlo todo en el último partido del grupo para resolver su pase a la siguiente fase.