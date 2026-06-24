Regreso de Neymar: Carlo Ancelotti informa sobre el estado de la estrella brasileña

El seleccionador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció que el líder del equipo, Neymar, se ha recuperado totalmente de su lesión y está listo para jugar el importante encuentro contra Escocia. Antes del partido decisivo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, esta noticia es un gran alivio para los aficionados de los «pentacampeões ». Así lo informa el portal Goal.com.

Cabe recordar que Neymar se vio obligado a perderse los primeros encuentros contra Marruecos y Haití debido a una lesión en los músculos de la pantorrilla. Según Goal.com, el delantero de 34 años participa plenamente en los entrenamientos grupales desde la semana pasada y ha recuperado su estado físico.

La confianza de Ancelotti y los cambios en la plantilla

El técnico italiano no ocultó su satisfacción con el estado actual de la estrella brasileña. «Está listo, ha entrenado muy bien esta semana. Neymar es capaz de jugar no solo una parte del partido, sino los 90 minutos completos. Su regreso es una gran fuerza para nosotros, ya que es un jugador muy talentoso y experimentado», destacó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa.

Se espera que el regreso de Neymar alivie los problemas en la línea de ataque de Brasil. Esto se debe a que Raphinha, lesionado de rodilla en el partido contra Haití (3-0), se perderá el duelo contra Escocia. Ante la ausencia del delantero del FC Barcelona, aunque Ancelotti cuenta con jóvenes talentos como Ryan, Endrick e Igor Thiago, la experiencia de Neymar podría ser decisiva.

Si la selección de Brasil vence a Escocia, asegurará el primer lugar del grupo C. El entrenador también elogió al equipo rival, afirmando que el partido no será fácil. En particular, advirtió que jugadores como Scott McTominay y John McGinn podrían romper el ritmo de Brasil.

Analizando las estadísticas, Brasil y Escocia se han enfrentado cuatro veces hasta ahora en el marco de las Copas del Mundo. Los sudamericanos ganaron tres de estos encuentros y hubo un empate. Neymar aspira a superar sus 8 goles en Copas del Mundo en este partido.