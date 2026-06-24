Jude Bellingham habla sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid y los nuevos fichajes

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, compartió sus opiniones sobre el nombramiento de José Mourinho como nuevo entrenador del equipo y la actividad del club en el mercado de transferencias de verano. La joven estrella, que actualmente participa en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Inglaterra, valoró positivamente los cambios en el club. Así lo informa Goal.com.

Tras el empate sin goles (0-0) de Inglaterra contra Ghana, Bellingham habló con los periodistas sobre su futuro en Madrid. Según Goal.com, el futbolista no ocultó su satisfacción por el regreso del entrenador apodado «The Special One» al Santiago Bernabéu.

«Mourinho es un especialista de alto nivel. Estoy muy feliz por su nombramiento», destacó el centrocampista de 22 años. Según los informes, José Mourinho ha recibido amplios poderes en materia de fichajes en el club madrileño y ya ha comenzado a reforzar la plantilla.

Nuevos fichajes y jugadores experimentados

En el mercado de transferencias de este verano, el Real Madrid se ha alejado un poco de su proyecto de rejuvenecimiento a largo plazo para centrarse más en atraer a estrellas experimentadas y consagradas. El club ya ha logrado concretar varios acuerdos sorprendentes.

Marc Cucurella (defensa);

Bernardo Silva (centrocampista);

Ibrahima Konaté (defensa).

Según Bellingham, los recién llegados cambiarán significativamente el ambiente y la competitividad en el vestuario. «Hemos hecho transferencias fantásticas. Han llegado muchos jugadores de calidad y experiencia. Estaré feliz de trabajar con ellos. Ahora mi atención está en la selección de Inglaterra, pero sigo las novedades del club», afirma el jugador.

Al hablar del partido del Mundial, Bellingham dijo que, a pesar de haber sido nombrado «Jugador del Partido» en el duelo contra Ghana, habría sido justo dar este premio a uno de los defensores rivales. Admitió que no estaba totalmente satisfecho con su juego y que fue difícil romper la sólida defensa del oponente.

Asimismo, durante la entrevista, mencionó brevemente a su compañero Kylian Mbappé, describiendo la forma del delantero francés en el torneo como «excelente». Se espera que el Real Madrid, con la llegada de Mourinho y repleto de nuevas estrellas, se convierta en el principal favorito no solo en España, sino también en la Champions League la próxima temporada.