Jude Bellingham habla sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid y los nuevos fichajes

·45·Deportes
Jude Bellingham habla sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid y los nuevos fichajes

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, compartió sus opiniones sobre el nombramiento de José Mourinho como nuevo entrenador del equipo y la actividad del club en el mercado de transferencias de verano. La joven estrella, que actualmente participa en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Inglaterra, valoró positivamente los cambios en el club. Así lo informa Goal.com.

Tras el empate sin goles (0-0) de Inglaterra contra Ghana, Bellingham habló con los periodistas sobre su futuro en Madrid. Según Goal.com, el futbolista no ocultó su satisfacción por el regreso del entrenador apodado «The Special One» al Santiago Bernabéu.

«Mourinho es un especialista de alto nivel. Estoy muy feliz por su nombramiento», destacó el centrocampista de 22 años. Según los informes, José Mourinho ha recibido amplios poderes en materia de fichajes en el club madrileño y ya ha comenzado a reforzar la plantilla.

Nuevos fichajes y jugadores experimentados

En el mercado de transferencias de este verano, el Real Madrid se ha alejado un poco de su proyecto de rejuvenecimiento a largo plazo para centrarse más en atraer a estrellas experimentadas y consagradas. El club ya ha logrado concretar varios acuerdos sorprendentes.

  • Marc Cucurella (defensa);
  • Bernardo Silva (centrocampista);
  • Ibrahima Konaté (defensa).
Según Bellingham, los recién llegados cambiarán significativamente el ambiente y la competitividad en el vestuario. «Hemos hecho transferencias fantásticas. Han llegado muchos jugadores de calidad y experiencia. Estaré feliz de trabajar con ellos. Ahora mi atención está en la selección de Inglaterra, pero sigo las novedades del club», afirma el jugador.

Al hablar del partido del Mundial, Bellingham dijo que, a pesar de haber sido nombrado «Jugador del Partido» en el duelo contra Ghana, habría sido justo dar este premio a uno de los defensores rivales. Admitió que no estaba totalmente satisfecho con su juego y que fue difícil romper la sólida defensa del oponente.

Asimismo, durante la entrevista, mencionó brevemente a su compañero Kylian Mbappé, describiendo la forma del delantero francés en el torneo como «excelente». Se espera que el Real Madrid, con la llegada de Mourinho y repleto de nuevas estrellas, se convierta en el principal favorito no solo en España, sino también en la Champions League la próxima temporada.

Real MadridJose MourinhoJude BellinghamFichajesFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

3 razones principales del fracaso de nuestra selección nacional3 razones principales del fracaso de nuestra selección nacionalHoy, 17:33La esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerteLa esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerteHoy, 17:22Comienzan los partidos decisivos de la tercera jornada del Mundial 2026Comienzan los partidos decisivos de la tercera jornada del Mundial 2026Hoy, 16:35¿Por qué no fue expulsado Jude Bellingham? Análisis de la nueva regla de la FIFA¿Por qué no fue expulsado Jude Bellingham? Análisis de la nueva regla de la FIFAHoy, 16:30Zlatan Ibrahimovic se burla de las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el MundialZlatan Ibrahimovic se burla de las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el MundialHoy, 16:11Thomas Tuchel sobre el bajo rendimiento de Harry Kane: Messi y Mbappé están en la misma situaciónThomas Tuchel sobre el bajo rendimiento de Harry Kane: Messi y Mbappé están en la misma situaciónHoy, 15:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán