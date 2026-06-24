La esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerte

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La esposa de Cucurella afirma que ha recibido amenazas de muerte

La familia del defensa Marc Cucurella, recientemente transferido del Chelsea de Londres al Real Madrid, está enfrentando graves amenazas.

La esposa del futbolista, Claudia Rodríguez, reveló en las redes sociales que los insultos y las amenazas de muerte en su contra han aumentado drásticamente. Así lo informó el diario portugués A Bola.

Según Rodríguez, el número de mensajes negativos recibidos aumentó significativamente tras el fichaje de su marido por el Real Madrid. Algunos de ellos contienen no solo insultos, sino también graves amenazas contra su vida.

Se informó que parte de estos mensajes han sido entregados a las autoridades. La familia no considera estas amenazas como simples críticas, sino como un problema de seguridad.

Cucurella, formado en la cantera del FC Barcelona, había expresado anteriormente que comprendía que su traspaso pudiera generar malestar entre algunos aficionados, ya que se unió al Real Madrid, el rival histórico del club catalán.

Sin embargo, el futbolista subrayó que hay una gran diferencia entre criticar su decisión profesional e insultar o amenazar a los miembros de su familia.

Cucurella calificó el cruce de esta línea como una situación totalmente inaceptable. Destacó que la rivalidad y el fanatismo en el fútbol no deben llegar al nivel de amenazar la vida privada y la seguridad de las personas.

Al mismo tiempo, el defensa español señaló que era muy difícil rechazar una oferta de un club como el Real Madrid.

La temporada pasada, Cucurella disputó 50 partidos en todas las competiciones con el Chelsea. Marcó un gol y dio cuatro asistencias.

Ahora, el futbolista comienza una nueva etapa de su carrera en Madrid. No obstante, las fuertes reacciones en torno a su traspaso se han convertido en un problema serio fuera del ámbito del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
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