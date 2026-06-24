El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha manifestado su intención de prolongar aún más su increíble carrera. Actualmente participando con éxito en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte, el legendario delantero no descartó la posibilidad de jugar en el torneo del centenario de 2030. Así lo informa Goal.com. noticia informa.

A pesar de haber cumplido 39 años, Lionel Messi sigue manteniendo una forma deportiva excepcional. En el presente torneo, se ha convertido en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo al anotar un total de cinco goles contra Argelia y Austria. Messi superó la marca de 16 goles de Miroslav Klose, elevando su cuenta a 18 goles. Esta cifra demuestra no solo su habilidad, sino también su capacidad para mantener un rendimiento estable durante muchos años.

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre el mundial de 2030, la estrella del Inter Miami destacó que, por ahora, vive el momento. "Para ser sincero, aún no pienso en ello. Puede parecer lejano, pero valoro cada día y concentro toda mi atención en el proceso actual", explicó Lionel Messi. No obstante, confirmó que seguirá ayudando a su equipo si su estado físico se lo permite.

Récords y preparación física

Además de anotar un doblete en el partido contra Austria para alcanzar una marca histórica, Lionel Messi también fue autor de un hat-trick en el partido inaugural del torneo. Con ello, entró en la historia como el jugador más veterano en marcar tres goles en un solo partido de Copa del Mundo. Aunque no pudo aprovechar un penalti contra Austria, el delantero afrontó la situación con calma y se mostró satisfecho con el resultado final.

Mientras muchos futbolistas piensan en retirarse después de los 30 años, Messi sorprende a todos con su disciplina en los entrenamientos. Recientemente, se viralizaron en redes sociales videos suyos haciendo dominadas en su centro de entrenamiento. Esto aumenta la confianza en que podría jugar profesionalmente incluso a los 43 años. Los especialistas explican su permanencia en el alto nivel gracias a un régimen estricto y un amor infinito por el deporte.

Representantes del mundo del fútbol plantean diversas hipótesis sobre el futuro de Messi. Por ejemplo, el exinternacional inglés Gabby Agbonlahor cree que Messi jugará el mundial de 2030. Incluso sugirió, de forma humorística pero interesante, que la estrella argentina podría trasladarse a la Premier League inglesa, específicamente al Aston Villa, para llevar al club a la cima de Europa.

Por ahora, Lionel Messi centra todos sus esfuerzos en defender el título de campeón de 2026 con la selección argentina. Si llegara a participar en el torneo de 2030, sería un hecho absolutamente inédito en la historia del fútbol. Para los aficionados uzbekos, cada partido de Messi despierta un gran interés, ya que sigue ofreciendo no solo resultados, sino un juego estéticamente placentero.