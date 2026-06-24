Relación con Neymar: Bruna Biancardi habla sobre sus ingresos y su independencia

La modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi respondió a las críticas sobre su vida privada y su situación financiera. En pareja con la estrella del fútbol Neymar, Bruna rechazó la etiqueta de «mujer trofeo», subrayando que posee sus propias fuentes de ingresos independientes. Así lo informa Goal.com.

Invitada al podcast « Elas Que Jogam » conducido por Carla Feldman, Biancardi habló abiertamente sobre su carrera profesional. Según Goal.com, la modelo, que cuenta con más de 15 millones de seguidores en Instagram, afirmó que cubre todos sus gastos y no depende de la fortuna de Neymar.

Negocios personales y responsabilidad financiera

« La gente piensa que no trabajamos, que solo somos mujeres trofeo que se quedan en casa. Pero tengo mi propio trabajo, tengo un equipo y les pago salarios. Gano mi propio dinero y pago todas mis cuentas », dice Bruna Biancardi. Según sus palabras, no es solo la pareja de un futbolista famoso, sino también una empresaria que brinda empleo a varios especialistas.

Bruna no ha limitado su actividad solo a publicaciones en redes sociales. Recientemente lanzó un nuevo proyecto en YouTube llamado « Bru Na Cozinha ». En este programa, organiza conversaciones interesantes mientras cocina junto a mujeres reconocidas. Asimismo, participa activamente en campañas publicitarias de marcas mundiales.

Equilibrio entre familia y presiones del deporte

Neymar y Bruna crían actualmente a dos hijos, Mavie y Mel. Biancardi mencionó durante la entrevista que tener hijos fue un paso planificado, una decisión tomada a pesar de la apretada agenda del futbolista. Curiosamente, supo que estaba embarazada un día antes del anuncio oficial de la convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial 2026.

Actualmente, Neymar se recupera totalmente de su lesión y se prepara para regresar a los campos. Bruna, por su parte, continúa expandiendo su imperio empresarial. La pareja demuestra que es posible armonizar el éxito personal y los vínculos familiares con las duras exigencias del deporte profesional.

Para los aficionados al fútbol, estos temas sociales también son relevantes. Dado que la vida privada de estrellas como Neymar está siempre bajo el foco, estas declaraciones de su pareja plantean nuevamente la visión sobre el rol de la mujer moderna en la sociedad y la familia.