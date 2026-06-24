Un reconocido árbitro europeo dirigirá el partido Uzbekistán - RD Congo

La selección nacional de Uzbekistán, preparada para darlo todo en el campo y lograr una victoria para sus aficionados para cerrar dignamente su trayectoria histórica en el Mundial, se enfrentará a la República Democrática del Congo en la 3ª y última jornada de la fase de grupos.

La FIFA ha anunciado el equipo arbitral que dirigirá este encuentro. El duelo en Atlanta ha sido asignado a un experimentado árbitro alemán que ha dirigido a las estrellas del fútbol europeo.

Orden alemán en el campo: ¡el árbitro principal es Felix Zwayer!

El encuentro será dirigido por el alemán Felix Zwayer como árbitro principal. Zwayer goza de un gran prestigio en el mundo del fútbol y es considerado uno de los árbitros más confiables de la FIFA.

Los aficionados lo conocen bien por los campeonatos de Europa (Euro), los partidos más intensos de la Champions League y los encuentros decisivos de las eliminatorias del Mundial. Por lo tanto, no habrá problemas para mantener el control del juego y asegurar la justicia deportiva.

Conozca el equipo arbitral completo :

Felix Zwayer contará con el apoyo de experimentados colegas de Alemania y España:

Árbitro principal: Felix Zwayer (Alemania)

Árbitros asistentes: Robert Kempter y Christian Diss (Alemania)

Cuarto árbitro: Alexandro Hernandez (España)

Árbitro reserva: Diego Sanchez (España)

¿Dónde y cuándo será el partido?

El último acorde de la fase de grupos entre las selecciones de Uzbekistán y RD Congo resonará en suelo estadounidense.

Lugar: Estados Unidos, ciudad de Atlanta, en el magnífico « Atlanta Stadium » La cuenta atrás ha comenzado: 28 de junio

Cabe recordar que este partido será el encuentro final de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026. Tras los tropiezos iniciales, confiamos en que nuestros jugadores mostrarán todo su talento y se despedirán del torneo con la frente en alto. ¡Adelante, chicos!