Rio Ferdinand responde a los críticos de Cristiano Ronaldo: «¡Cierren la boca!»

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Rio Ferdinand responde a los críticos de Cristiano Ronaldo: «¡Cierren la boca!»

Tras el encuentro entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán en el marco de la Copa del Mundo, se ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol. El legendario delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó un doblete en este partido, asegurando la victoria de su equipo. Tras este resultado, Rio Ferdinand, exdefensa de la selección inglesa y del Manchester United, respondió tajantemente en las redes sociales a quienes criticaban a Ronaldo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Ferdinand no ocultó su asombro por las acciones de su antiguo compañero en el campo y por el hecho de que haya jugado a un alto nivel durante tanto tiempo. Según informa Goal.com, el experto pidió a los críticos de Ronaldo que «cerraran la boca», destacando que el futbolista de 41 años sigue siendo un delantero de clase mundial. Para Rio Ferdinand, las opiniones negativas sobre la edad de Ronaldo y su impacto en el juego colectivo carecen de fundamento.

Resultados históricos y nuevos récords

Gracias a sus goles contra Uzbekistán, Cristiano Ronaldo abrió una nueva página en la historia del fútbol portugués. Superó el récord de goles en Copas del Mundo establecido por el legendario Eusebio. Ferdinand señaló al respecto: «¿Cómo se puede dudar de alguien que aspira a los 1000 goles? Es la única persona que ha marcado en seis Copas del Mundo».

Ferdinand también destacó el segundo gol de Ronaldo. En él, el experimentado delantero escapó de un joven defensa y lanzó un disparo al estilo de Erling Haaland. Según el experto, este tipo de movimiento y la capacidad de elegir el momento adecuado son propios de muy pocos delanteros centro en el mundo, lo que demuestra que la condición física de Ronaldo sigue siendo excelente.

Situación del grupo y próximo rival

Tras la victoria sobre Uzbekistán, la selección de Portugal alcanzó los 4 puntos. Cabe recordar que los portugueses empataron en la primera jornada contra la RD Congo. Ahora, la cuestión del primer lugar del grupo se decidirá en la última jornada. Portugal se enfrentará a la selección de Colombia, que lidera actualmente con 6 puntos.

La selección de Portugal debe derrotar a Colombia para avanzar a la fase de play-off como líder de grupo. Por su parte, Cristiano Ronaldo aspira a continuar su serie histórica y liderar a su equipo hacia el campeonato. Para los aficionados uzbekos, este partido quedó como la oportunidad de ofrecer una resistencia digna contra una estrella mundial.

  • Cristiano Ronaldo es el primer futbolista en marcar en 6 Copas del Mundo;
  • Superó el récord de Eusebio, convirtiéndose en el máximo goleador de Portugal en mundiales;
  • Portugal decidirá su pase a la siguiente ronda en el partido contra Colombia.

Cristiano RonaldoPortugalUzbekistánCopa del MundoRio Ferdinand
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