Marc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius Júnior

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Marc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius Júnior

El Real Madrid sigue reforzando su plantilla. El defensa Marc Cucurella, fichado del Chelsea por 55 millones de euros, habló sobre sus planes en su nuevo equipo y su colaboración en el campo con Vinícius Júnior. El futbolista español está dispuesto a asumir toda la carga defensiva para aumentar la eficacia ofensiva de la estrella brasileña. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, Cucurella destacó que el hecho de que Vinícius Júnior no baje a defender no le supone ningún problema. En su opinión, el jugador brasileño, principal fuerza ofensiva del equipo, debe centrar toda su atención en la portería contraria. Esto servirá para potenciar aún más el potencial ofensivo del club madrileño.

Reparto de tareas en el campo

«Creo que nos entenderemos bien. Que él no baje no me importa, yo haré todo el trabajo que él no quiera hacer. Solo necesito que Vinícius esté fresco para marcar goles en los momentos decisivos, estoy listo para hacer todo el «trabajo sucio»», afirmó Cucurella en una entrevista concedida al diario Marca.

El defensa, que actualmente participa en la Copa del Mundo 2026 con la selección española, es consciente de la gran responsabilidad que supone jugar en un club grande como el Real Madrid. Para el «club blanco», que terminó la temporada pasada sin trofeos y perdió el título de liga ante el FC Barcelona, no se permiten errores en la nueva temporada.

El equipo, que ha vuelto bajo la dirección de José Mourinho, ha incorporado, además de a Cucurella, a estrellas como Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Asimismo, se espera que el defensa del Inter, Denzel Dumfries, se traslade a Madrid próximamente. Tal campaña de fichajes demuestra la intención del club de volver a la cima tras los fracasos de la temporada pasada.

Cucurella reconoció que no es fácil vestir la camiseta del Real Madrid y que cada rival juega el partido de su vida contra los madridistas. «Es un gran reto. En el Real Madrid es obligatorio jugar al 100 % en cada partido. Todos los equipos quieren ganarte», asegura el futbolista español.

Como dato, Marc Cucurella jugó cuatro temporadas en el Chelsea, ganando la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes. Ahora, está listo para demostrar su experiencia y carácter combativo en el césped del Santiago Bernabéu.

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