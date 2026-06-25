Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?

El defensa español Marc Cucurella, tras su paso del Chelsea londinense al Real Madrid, no ha ocultado su deseo de ver a su antiguo compañero Enzo Fernandez junto a él. Se espera que este traspaso cause un gran impacto no solo para el club madrileño, sino para todo el fútbol europeo. Cucurella ya ha firmado un contrato de seis años bajo las órdenes de José Mourinho y ahora intenta atraer al campeón del mundo argentino a este proyecto. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con el diario Marca, Cucurella habló sobre su relación con Enzo Fernandez y su posible traspaso. "Es un jugador increíble y un amigo cercano. Enzo me felicitó por mi llegada a Madrid. Espero que su traspaso también se concrete. Fuimos felices juntos en el Chelsea y me encantaría que surgiera la oportunidad de volver a estar juntos en un club tan grande como el Real Madrid", afirmó el defensa español.

Conflictos en el club londinense e interés por Madrid

El futuro de Enzo Fernandez en el Chelsea ha estado bajo cuestionamiento desde la temporada pasada. El hecho de que el jugador expresara abiertamente su cariño por la ciudad de Madrid provocó un enfriamiento en sus relaciones con la directiva del club y el cuerpo técnico. En particular, que el centrocampista argentino comparara Madrid con su ciudad natal, Buenos Aires, y dijera que deseaba vivir allí, causó el malestar de los aficionados y directivos londinenses.

Tras estas declaraciones, el exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, tomó medidas estrictas contra el jugador, dejándolo fuera de partidos importantes contra el Manchester City y el Port Vale. Según el entrenador, el futbolista cruzó una "línea roja" en cuanto a la lealtad al proyecto del club. Según Goal.com, el propio Fernandez no ha dado una respuesta clara sobre si permanecerá o no en el club tras la eliminación de la Champions League.

Sin embargo, el representante del jugador y exestrella del Paris Saint-Germain, Javier Pastore, salió en defensa de Enzo. Pastore señaló que el futbolista nunca habló de dejar el Chelsea, sino que simplemente respondió con sinceridad a una pregunta sobre la ciudad que le gustaba. "Enzo es un chico profesional y siempre lo da todo por el equipo en el que juega. Simplemente dijo que le gusta la ciudad de Madrid, y eso no significa traicionar al club", añadió Pastore.

Actualmente, el Real Madrid está evaluando opciones para reforzar su centro del campo. Si se concreta el traspaso de Enzo Fernandez, esto podría consolidar aún más la hegemonía del equipo madrileño para la próxima temporada. El Chelsea, por su parte, se enfrenta a la difícil decisión de conservar uno de sus activos más valiosos o dejarlo marchar a cambio de una suma considerable.