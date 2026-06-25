Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?

·33·Deportes
Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?

El defensa español Marc Cucurella, tras su paso del Chelsea londinense al Real Madrid, no ha ocultado su deseo de ver a su antiguo compañero Enzo Fernandez junto a él. Se espera que este traspaso cause un gran impacto no solo para el club madrileño, sino para todo el fútbol europeo. Cucurella ya ha firmado un contrato de seis años bajo las órdenes de José Mourinho y ahora intenta atraer al campeón del mundo argentino a este proyecto. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con el diario Marca, Cucurella habló sobre su relación con Enzo Fernandez y su posible traspaso. "Es un jugador increíble y un amigo cercano. Enzo me felicitó por mi llegada a Madrid. Espero que su traspaso también se concrete. Fuimos felices juntos en el Chelsea y me encantaría que surgiera la oportunidad de volver a estar juntos en un club tan grande como el Real Madrid", afirmó el defensa español.

Conflictos en el club londinense e interés por Madrid

El futuro de Enzo Fernandez en el Chelsea ha estado bajo cuestionamiento desde la temporada pasada. El hecho de que el jugador expresara abiertamente su cariño por la ciudad de Madrid provocó un enfriamiento en sus relaciones con la directiva del club y el cuerpo técnico. En particular, que el centrocampista argentino comparara Madrid con su ciudad natal, Buenos Aires, y dijera que deseaba vivir allí, causó el malestar de los aficionados y directivos londinenses.

Tras estas declaraciones, el exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, tomó medidas estrictas contra el jugador, dejándolo fuera de partidos importantes contra el Manchester City y el Port Vale. Según el entrenador, el futbolista cruzó una "línea roja" en cuanto a la lealtad al proyecto del club. Según Goal.com, el propio Fernandez no ha dado una respuesta clara sobre si permanecerá o no en el club tras la eliminación de la Champions League.

Sin embargo, el representante del jugador y exestrella del Paris Saint-Germain, Javier Pastore, salió en defensa de Enzo. Pastore señaló que el futbolista nunca habló de dejar el Chelsea, sino que simplemente respondió con sinceridad a una pregunta sobre la ciudad que le gustaba. "Enzo es un chico profesional y siempre lo da todo por el equipo en el que juega. Simplemente dijo que le gusta la ciudad de Madrid, y eso no significa traicionar al club", añadió Pastore.

Actualmente, el Real Madrid está evaluando opciones para reforzar su centro del campo. Si se concreta el traspaso de Enzo Fernandez, esto podría consolidar aún más la hegemonía del equipo madrileño para la próxima temporada. El Chelsea, por su parte, se enfrenta a la difícil decisión de conservar uno de sus activos más valiosos o dejarlo marchar a cambio de una suma considerable.

Real MadridChelseaEnzo FernandezMarc CucurellaTraspaso
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Comienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh ChalobahComienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh ChalobahHoy, 01:56Marc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius JúniorMarc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius JúniorHoy, 01:30El Chelsea pide 75 millones de libras por Malo Gusto: el defensa podría abandonar el clubEl Chelsea pide 75 millones de libras por Malo Gusto: el defensa podría abandonar el clubHoy, 01:14Detalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude BellinghamDetalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude BellinghamHoy, 00:39Las oportunidades de Uzbekistán renovadas: ¿Hay esperanza para los playoffs?Las oportunidades de Uzbekistán renovadas: ¿Hay esperanza para los playoffs?Hoy, 00:31El partido Portugal — Uzbekistán entre los encuentros más vistos del torneoEl partido Portugal — Uzbekistán entre los encuentros más vistos del torneoHoy, 00:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán