Suiza vence a Canadá y Bosnia se impone ante Qatar (video)

Han comenzado los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el grupo B, la selección de Suiza consolidó su liderato al vencer 2-1 a Canadá, uno de los anfitriones del torneo.

El marcador se mantuvo sin goles en la primera parte. Sin embargo, tras el descanso, Suiza aumentó la intensidad. Ruben Vargas puso el 1-0 en el minuto 46 y Manzambi amplió la ventaja en el 57.

Canadá recortó distancias en el minuto 76 con un gol de Jonathan David. A pesar de ello, los anfitriones no pudieron cambiar el resultado y sufrieron la derrota. Así, Suiza terminó primera del grupo con 7 puntos, mientras que Canadá quedó segunda con 4.

Copa del Mundo 2026. Grupo B, 3ª jornada

Suiza — Canadá — 2:1

Goles: Vargas, 46; Manzambi, 57 — David, 76.

Suiza: Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodrigues, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Canadá: Crepo, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Shawaier, Saliba, Ahmad, David, Larin.

En el duelo por el tercer puesto del grupo, Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar 3-1. Alajbegovic abrió el marcador en el minuto 29. Cinco minutos después, Al Burayk anotó en propia puerta.

Qatar recortó el marcador en el minuto 43 con un gol de Al Haydos. No obstante, en el minuto 80, Mahmich marcó el tercer tanto, asegurando la victoria de Bosnia.

Este encuentro tuvo un significado especial para el capitán de la selección de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko. El veterano delantero disputó su partido número 150 con la selección nacional.

Bosnia y Herzegovina — Qatar — 3:1

Goles: Alajbegovic, 29; Al Burayk, 34 (ag); Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.

Bosnia y Herzegovina: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinac, Bajraktarevic, Shunich, Bashic, Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.

Qatar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalam, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Al finalizar la jornada, Suiza quedó primera del grupo con 7 puntos y Canadá segunda con 4. Bosnia y Herzegovina también sumó 4 puntos, pero quedó tercera por diferencia de goles. Qatar terminó última con 1 punto.