Doblete de Vinícius: Brasil golea a Escocia (video)

En la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección de Brasil derrotó con solvencia a Escocia por 3-0. Vinícius Junior anotó un doblete, mientras que Neymar ingresó desde el banquillo en la parte final del encuentro.

Brasil comenzó el partido con mucha intensidad y abrió el marcador ya en el minuto 7. Vinícius marcó el primer gol para poner adelante a su equipo. En los descuentos de la primera parte, volvió a anotar para completar su doblete personal.

En el minuto 60, Matheus Cunha marcó el tercer gol, definiendo prácticamente el destino del juego. En el minuto 76, Neymar entró en su lugar. Brasil mantuvo su superioridad el resto del tiempo y logró una nueva victoria.

Tras este resultado, Brasil ocupa el primer lugar del grupo S con 7 puntos. Escocia se mantiene en la tercera posición con 3 puntos.

Mundial 2026. Grupo S, 3ª jornada

Escocia — Brasil — 0:3

Goles: Vinícius, 7, 45+3; Cunha, 60.

Escocia: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brasil: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinícius, Cunha (Neymar, 76).