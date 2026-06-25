Doblete de Vinícius: Brasil golea a Escocia (video)

·31·Deportes
Doblete de Vinícius: Brasil golea a Escocia (video)

En la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la selección de Brasil derrotó con solvencia a Escocia por 3-0. Vinícius Junior anotó un doblete, mientras que Neymar ingresó desde el banquillo en la parte final del encuentro.

Brasil comenzó el partido con mucha intensidad y abrió el marcador ya en el minuto 7. Vinícius marcó el primer gol para poner adelante a su equipo. En los descuentos de la primera parte, volvió a anotar para completar su doblete personal.

En el minuto 60, Matheus Cunha marcó el tercer gol, definiendo prácticamente el destino del juego. En el minuto 76, Neymar entró en su lugar. Brasil mantuvo su superioridad el resto del tiempo y logró una nueva victoria.

Tras este resultado, Brasil ocupa el primer lugar del grupo S con 7 puntos. Escocia se mantiene en la tercera posición con 3 puntos.

Mundial 2026. Grupo S, 3ª jornada

Escocia — Brasil — 0:3

Goles: Vinícius, 7, 45+3; Cunha, 60.

Escocia: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, 46), McTominay, McGinn, McClean, Ferguson, Doak, Shankland.

Brasil: Alisson, Danilo, Magalhães, Marquinhos, Santos (Sandro, 82), Casemiro (Fabinho, 65), Guimarães, Paquetá (Martinelli, 66), Raphinha, Vinícius, Cunha (Neymar, 76).

Vinícius JúniorBrasilEscociaNeymarMatheus Cunha
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Congo califica el partido contra Uzbekistán como una «lucha por la supervivencia»Congo califica el partido contra Uzbekistán como una «lucha por la supervivencia»Hoy, 09:07Ancelotti: «Brasil ahora juega como un verdadero equipo»Ancelotti: «Brasil ahora juega como un verdadero equipo»Hoy, 08:58Vinícius elegido el mejor jugador por tercera vez consecutivaVinícius elegido el mejor jugador por tercera vez consecutivaHoy, 08:54Marruecos vence a Haití en la jornada 3 y se coloca segundo en el grupo (video)Marruecos vence a Haití en la jornada 3 y se coloca segundo en el grupo (video)Hoy, 08:46Suiza vence a Canadá y Bosnia se impone ante Qatar (video)Suiza vence a Canadá y Bosnia se impone ante Qatar (video)Hoy, 08:27México se clasifica con 9 puntos y Sudáfrica vence a Corea del SurMéxico se clasifica con 9 puntos y Sudáfrica vence a Corea del SurHoy, 08:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»